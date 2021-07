Gerard Moreno veut remporter le championnat d’Europe 2021 avec l’Espagne à Wembley

05/07/21 à 06:30 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

Cela fait 35 jours qu’ils se concentrent sur cet Euro, la fatigue commence-t-elle à se faire sentir dans tout le corps ?

Nous sommes impatients et où nous voulions. Comme il y a plus de matchs la fatigue augmente, mais aussi dans les autres équipes. Dans une demi-finale d’Eurocup on donne plus que soi car c’est un match très excitant, avant une demi-finale d’Eurocopa. Nous sommes à un pas de la finale et nous devons nous donner à cent pour cent.

Il semble difficile d’améliorer une classique comme une Italie-Espagne

Ce sont deux équipes avec un grand football, en tête, parmi les meilleures au monde, et ce sera très attractif pour tout le monde. Ce sera très agréable, mais en même temps très difficile pour nous deux. Les détails feront la différence.

Chiellini et compagnie intimident-ils ?

Pas ça, mais nous avons du respect pour une équipe qui a de grands joueurs, avec une belle carrière professionnelle et de nombreuses années d’expérience. Nous méritons aussi le respect, tout comme eux, nous sommes parmi les quatre meilleurs d’Europe.

Comment portez-vous l’éternel débat du ‘9’ en équipe nationale ?

Ce débat a toujours été et sera. À l’intérieur, nous sommes calmes et faisons bien les choses. Ceux d’entre nous qui sont attaquants aimeraient marquer et aider à cet égard, même si l’attaquant doit faire beaucoup plus en équipe nationale et contribuer autant que possible.

Mais la Roja a-t-elle un objectif ?

Nous sommes l’une des équipes les plus performantes du Championnat d’Europe, nous avons joué de grands matchs depuis le début avec le mérite de gagner dans chacun d’eux. Nous avons une grande sélection au niveau du jeu offensif, non seulement les attaquants peuvent marquer. Le but peut venir de footballeurs partant de toutes les lignes et c’est très bien pour l’équipe.

“Je n’ai pas de chance, mais je travaille pour faire entrer le prochain”

Il faut être fou pour marquer son premier but dans ce championnat d’Europe…

Vous voulez toujours marquer et je suis le premier intéressé par l’entrée du ballon. Mais l’important est que nous ayons une équipe très talentueuse, avec des gens jeunes et affamés, à laquelle il y a aussi des joueurs expérimentés. Dans mon cas, je vais continuer à travailler pour que les objectifs arrivent, que je donne le meilleur de moi-même et que tout soit dans l’intérêt de l’équipe.

Vous n’avez pas marqué, mais de l’extérieur, vous pouvez voir que vous vous sentez en confiance, n’est-ce pas ?

Ça fait des années, je sais comment ça se passe et ça dépend des séquences. Je viens d’une excellente saison au niveau des buteurs et j’aimerais que cela se produise ici aussi. Je n’ai pas de chance en allant à la porte, mais je travaille pour m’améliorer et le prochain arrive. Je dois avoir des chances d’être proche du but. Ceci est le chemin.

Je suppose que c’est rassurant de voir comment le jeu se déroule généralement après le coup final ?

Nous avons une idée très claire de chaque poste et de ce que recherchent le coach et le staff. Nous avons une identité de jeu qui nous caractérise. Tout le monde est très clair sur ce qu’il faut faire et aide.

“L’alchimie ici est très bonne”

Comment avez-vous vécu la situation à Morata, avec tout ce qu’elle a généré autour de vous ?

Nous sommes en marge de tout. Je pense que la chose la plus importante est ce qui se passe ici et l’atmosphère entre nous est spectaculaire. L’alchimie est excellente. La clé du succès peut se produire là-bas, à quel point nous sommes ensemble. L’extérieur sera là et l’important c’est de nous soutenir à mort, c’est comme ça qu’on fait pendant le tournoi.

La critique est-elle plus centrée sur les joueurs du Barça ou de Madrid ou avec une empreinte sur ces équipes ?

Nous n’en sommes pas conscients. Après chaque match, ils parleront de beaucoup de choses et s’il y a des échecs, ils seront discutés, mais nous sommes très calmes et loin de ce type de problème.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous de disputer une demi-finale d’un championnat d’Europe entier à Wembley ?

Représente jouer une demi-finale de l’Eurocup. Nous sommes sur le point de toucher le ciel lorsque nous atteignons ce tour. Nous nous attendons à un match d’une grande intensité, avec beaucoup d’enthousiasme et nous espérons qu’il se déroulera sans encombre.

Vous rêvez de soulever le titre dimanche prochain ?

Nous en rêvons parce que nous sommes arrivés jusqu’ici. Tout ce que nous faisons sur le terrain dans ces jeux nous invite à rêver.

Après avoir remporté la Ligue Europa avec Villarreal, avez-vous promis un doublé historique avec l’équipe nationale ?

J’espère que nous pourrons gagner l’Eurocup, ce serait super important. Quoi qu’il arrive, c’est une année inoubliable mais ce serait un rêve. Gagner un titre avec son pays est la plus belle chose qui puisse vous arriver dans le football.

“Pedri est incroyable, il veut manger le monde”

Où étiez-vous à 18 ans ?

Je suis venu à Villarreal, c’était ma première année en tant que junior et la première fois que je vivais loin de la maison de mes parents.

Et comment évaluez-vous ce que fait Pedri à cet âge ?

Et incroyable, mais il a gagné ce qu’il a. C’est un garçon humble, il travaille, il est très bon et avec un grand avenir devant lui. Quand tu as des années d’expérience, comment puis-je être moi, et que tu vois un garçon comme ça, tu te mets à sa place et tu ne peux que te réjouir. Comme il supporte bien la pression du Barça et de l’équipe nationale, naturellement, voulant s’améliorer, manger le monde, comme il doit avoir 18 ans.

Les pénalités sont à la mode à La Roja, pouvez-vous nous expliquer quelle procédure vous suivez ?

Il y a toujours une étude des gardiens adverses, mais j’essaie de ne pas réfléchir jusqu’au moment de tirer le penalty. J’essaie d’exécuter le plus tard possible, pour que le gardien décide avant moi, même si parfois cela n’arrive pas et vous devez avoir une idée fixe. Dans un set, en partant du milieu de terrain, vous essayez de ne pas penser à ce que vous allez faire faire. Je me concentre sur ce qui me donne force et tranquillité d’esprit. Chez ma femme et mes filles.

Sommer ne sera pas à Wembley, mais le géant Donnarumma sera là. Un si gros gardien conditionne-t-il beaucoup un penalty ?

Ils influencent beaucoup de choses. Le gardien joue ses cartes, il y a aussi le bruit, la tension de l’instant décisif… des choses devant lesquelles on essaie d’être le plus calme possible.

Comment te souviens-tu de ton passage à l’Espanyol ?

Avec bonheur et joie. Ce sont des étapes que l’on traverse et je garde toutes les bonnes choses qui me sont arrivées. Je garde de grands amis et beaucoup d’affection.

Que valorisez-vous encore aujourd’hui de ces années ?

J’apprécie beaucoup de choses. Je suis arrivé en sachant que j’avais un défi très important et j’ai reçu une très grande, immense affection, que je continue encore à remarquer à Villarreal. Les fans de Perica sont toujours là, pour soutenir et c’est ce que j’apprécie le plus depuis l’Espanyol.