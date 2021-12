Gerard Piqué critique Josep Maria Bartomeu d’une phrase

Gerard Piqué a adressé une critique acerbe à l’ancien président du club Josep Maria Bartomeu, de manière concise et sans le mentionner directement.

Le FC Barcelone affrontera le Bayern Munich en UEFA Champions League. Les Catalans ont besoin d’un bon résultat pour progresser en tant que deuxièmes du groupe, tandis que les Bavarois peuvent se reposer en sachant qu’ils ont déjà remporté le groupe.

Le sort des deux clubs depuis une importante demi-finale 2015 dont Barcelone ne pouvait être différente. Le Bayern est en position de force et reste l’un des principaux prétendants à la Ligue des champions, tandis que les blaugranas sont en crise économique, en difficulté en championnat et envisagent une éventuelle sortie de la phase de groupes.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le sort des deux clubs avait tellement divergé, Piqué a répondu : « la gestion du club, c’est aussi simple que ça. »

Le commentaire a été interprété dans les médias comme une accusation claire du temps de Bartomeu en tant que président du club, qui s’est terminé dans le chaos.

« Nous devons regarder le présent et l’avenir, il y a des choses qui peuvent nous enthousiasmer, en pensant que les choses vont bien se passer à court et moyen terme. Nous ne sommes pas dans la situation que nous voudrions, mais vous pouvez voir différentes choses dans l’équipe que nous n’avions pas depuis longtemps. Et nous les incorporons. Si nous faisons les choses de mieux en mieux, nous finirons par mieux concourir, j’en suis sûr », a déclaré le défenseur.