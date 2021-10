Gerard Pique devient le défenseur le plus marquant de la Ligue des champions

Gerard Pique a marqué son 16e but en Ligue des champions mercredi contre le Dynamo Kiev au Camp Nou et a franchi quelques jalons en cours de route.

L’objectif signifie que Pique est désormais le défenseur commun avec le meilleur score dans la meilleure compétition européenne après avoir atteint le sommet de la pile et égalisé avec Roberto Carlos.

La plupart des buts des défenseurs en Ligue des champions : 1⃣6⃣ Gérard Piqué

1⃣6⃣ Roberto Carlos

1⃣5⃣ Sergio Ramos

1⃣5⃣ Ivan Helguera

1⃣2⃣ Dani Alves#UCL pic.twitter.com/TobChipqQo – UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 octobre 2021

La frappe de Pique signifie également qu’il a dépassé Sylvinho pour remporter l’honneur douteux d’être le joueur le plus âgé à marquer pour Barcelone en Ligue des champions.

34 ans 260 jours – Âgé de 34 ans et 260 jours, Gerard Piqué est devenu le plus vieux buteur de Barcelone en UEFA Champions League, dépassant Sylvinho (34 ans 241 jours) lorsqu’il a marqué contre le Shakhtar Donetsk en décembre 2008. Sagesse. pic.twitter.com/y3cBPe8THP – OptaJose (@OptaJose) 20 octobre 2021

Il y a aussi un autre disque que Pique ne manquera pas d’apprécier. Son but signifie qu’il a désormais battu l’ancien skipper du Real Madrid Sergio Ramos en Ligue des champions. Il l’a également fait en moins de matchs (16 buts en 122 matchs contre 15 matchs en 129 matchs, selon MisterChip) et sans prendre un tas de pénalités aussi.

Le but était suffisant pour que Barcelone prenne tous les points contre le Dynamo Kiev et mette enfin en place sa campagne en Ligue des champions après avoir commencé par de terribles défaites contre le Bayern Munich et Benfica.