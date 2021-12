Gerard Pique dit que Barcelone est dans une « situation critique » après le tirage au sort d’Osasuna

Gerard Pique a déclaré que Barcelone se trouvait dans une « situation critique » après avoir été tenu en échec 2-2 à Osasuna en Liga dimanche.

Les Catalans ont pris l’avantage à deux reprises dans le match, avec les jeunes Nico Gonzalez et Ez Abde sur la cible, mais ont concédé un égaliseur tardif à Chimy Avila.

Pique a parlé à Movistar après le match des performances de Barcelone et a déclaré que l’équipe devait commencer à gagner des matchs de toute urgence.

« C’est dommage. Je pense que nous avons bien joué. Nous avons bien concouru sur un terrain difficile mais nous sommes en train d’être défaits par des coups arrêtés en ce moment. Mais entrer dans le match après ce qui s’est passé en milieu de semaine, c’est une performance positive, nous ne sommes évidemment pas contents du résultat.

« Comme Xavi l’a dit, c’est une nouvelle ère maintenant et c’est ce qui doit commencer. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous éloigner des quatre premières places. Autant de terrain que nous pourrons rattraper dans les prochaines semaines, mieux ce sera.

« L’objectif en ce moment est juste de penser au prochain match. Nous avons tellement de jeunes qui jouent, c’est super pour le club, en ce moment nous devons penser à obtenir des résultats. Le prochain match à domicile on doit gagner, c’est urgent, on est dans une situation critique en championnat. Tout ce que nous pouvons faire, c’est rester unis en équipe et essayer de prendre trois points.

« Je pense que lentement mais sûrement, nous allons nous améliorer. Nous avons concouru aujourd’hui, bien sûr, nous pouvons mieux jouer, nous pouvons jouer beaucoup mieux. Ce qui ne peut pas manquer, c’est la bonne attitude et le bon rythme de travail et nous l’avons montré aujourd’hui. C’est une situation urgente. Nous devons commencer à gagner.