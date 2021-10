Gerard Pique dit que Barcelone « passera un bon moment » à El Clasico

Gerard Pique attend avec impatience le Clasico de dimanche contre le Real Madrid au Camp Nou et pense qu’une victoire pour Barcelone serait un énorme coup de pouce après un début difficile.

L’équipe de Ronald Koeman n’a pas réussi à impressionner jusqu’à présent en 2021-22, mais dépassera Los Blancos au classement avec trois points dimanche.

Pique, qui se lance dans le match après avoir marqué le but vainqueur contre le Dynamo Kiev, pense qu’une victoire de Barcelone montrerait que le club peut se battre pour le titre.

« Dans un Clasico, peu importe comment vous venez, il n’y a pas de favoris. Le Clasico est totalement séparé. Nous avons traversé des moments de crise, mais maintenant nous nous rétablissons et nous montons dans la ligue. »

« Si vous gagnez un Clasico, cela vous donne tout cela pour affronter les prochains matchs. Vous envoyez le message que vous pouvez battre le Real Madrid et que vous pouvez concourir pour la Liga.

« Je suis sûr que nous allons passer un bon moment. Dans un Clasico, le résultat est de plus de trois points. Battre l’éternel rival vous donne beaucoup d’encouragement, de force, de confiance », a-t-il déclaré.

Pique a également parlé d’Ansu Fati, qui vient d’engager son avenir à long terme dans le club, et a clairement indiqué qu’il était injuste de mettre trop de pression sur le jeune.

« Les clubs comme le Barça ou Madrid ont toujours besoin de la figure d’un joueur décisif au sommet et qui marque des buts, surtout lorsque le joueur le plus important de l’histoire, comme Leo Messi, est parti, mais nous devons être réalistes », a-t-il déclaré.

« Il a 18 ans et non on peut lui faire porter une responsabilité qui ne le touche pas. Ce ne serait pas bon pour lui ni pour le club.

Origine | Movistar