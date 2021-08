Gerard Pique dit que Barcelone “un peu brisée” par la sortie de Messi

Gerard Pique était heureux de partager ses réflexions sur Barcelone après la victoire 3-0 de dimanche sur la Juventus lors du Trophée Joan Gamper.

Le Barça a remporté une victoire impressionnante lors d’une journée difficile pour le club après le départ de Lionel Messi plus tôt dans la journée lors d’une conférence de presse émouvante.

Pique a admis que la sortie de Messi avait laissé l’équipe “un peu brisée”, mais sait que le club doit maintenant aller de l’avant sans le GOAT.

“L’équipe était honnêtement un peu brisée à cause du départ de Messi, nous allons perdre de la magie en attaque, mais nous devons aller de l’avant, les fans attendent beaucoup de nous”, a-t-il déclaré.

« Nous perdons le meilleur joueur de tous les temps. Cela nous a fait mal et cela lui a fait mal aussi. Je ne connais pas toute l’histoire, les deux partis ont dit que c’était une question de nombre… La gestion des dernières années n’a pas aidé, mais l’histoire montre que nous allons nous relever.

« Les gens veulent vraiment venir au stade et nous devons encourager les fans. Nous devons commencer à gagner et leur donner de belles choses. Nous avons besoin des fans avec nous. Nous sommes le Barça et, malgré la perte de Messi, nous aurons des options. »

Origine | TV3