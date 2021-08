Gerard Pique est le meilleur président que Barcelone n’a jamais eu

in

Dire qu’il était une fois, la plupart des culers considéraient Gerard Pique comme un peu un clown.

La farce d’Halloween est une farce qui reste dans la mémoire, et la plupart d’entre nous auront perdu le compte du nombre de fois où Carles Puyol a dû réprimander vigoureusement son acolyte.

Comment les temps changent.

Désormais l’un des hommes d’État les plus âgés de l’équipe, Geri a vraiment grandi dans son rôle et sa responsabilité. Et puis certains.

Faire participer Rakuten en tant que sponsor doit être considéré comme l’un des plus grands actes de maîtrise de la salle de réunion jamais entrepris par un joueur exerçant toujours son métier.

En effet, il montrait le chemin à Josep Maria Bartomeu et consorts, et ses actes les plus récents montrent qu’il est un véritable président en attente.

Même si l’on tient compte du fait que les temps désespérés appellent des mesures désespérées, Pique n’a pas avoir de prendre une réduction de salaire, et substantielle à cela.

En prenant les devants sur la question, il a rendu difficile pour les autres de ne pas emboîter le pas et, n’insistons pas trop là-dessus, il a peut-être bien sauvé la journée du point de vue du football en ce qui concerne le club.

Peut-être que les économies sont une goutte d’eau dans l’océan en ce qui concerne la véritable dette du club, cependant, outre l’impact financier de sa générosité, c’est l’attitude qui montre un véritable engagement envers le club.

Il est, je dirais, irréprochable.

Bien sûr, il y aura des moments où il fera des erreurs sur le terrain et sera fustigé pour elles, mais pas une personne qui saigne blaugrana ne peut avoir le moindre doute que Gerard Pique n’a pas à cœur les meilleurs intérêts du FC Barcelone.

Son but contre La Real était un excellent moyen de commencer une nouvelle ère, et ses paroles après le match étaient positives, optimistes et exactement ce dont le club avait besoin.

N’oublions pas qu’il n’est pas seulement un joli visage non plus. Ici, nous avons un homme qui est aussi le plus astucieux des hommes d’affaires, qui n’hésite pas à prendre le risque calculé, mais qui, s’il devenait président à l’avenir, ne vendra probablement jamais le club en aval.

Chaque fois qu’il décidera de jouer pour le poste le plus élevé – comme la plupart sont sûrs qu’il le fera – il sera sûrement l’un des présidents les plus populaires que le club ait jamais eu.

Peut-être qu’il ne guérira pas tous les maux de tous les clubs, mais nous pouvons être assurés qu’il aura un sacré bon coup à essayer … et cela devrait être assez bon pour tout le monde.