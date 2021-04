Gerard Pique et Sergi Roberto sont passés en forme pour Barcelone devant El Clasico

Le duo barcelonais Gerard Pique et Sergi Roberto ont tous deux été jugés en forme avant le voyage de samedi au Real Madrid en Liga.

Roberto est de retour à l’entraînement depuis un certain temps après une récidive d’un problème de cuisse et devrait faire partie de l’équipe, tandis que Pique a été noté touch and go en début de semaine.

Cependant, le joueur de 34 ans est de retour après avoir eu un autre problème de genou lors de la victoire de la Copa del Rey contre Séville le mois dernier et a pris part à un entraînement complet vendredi.

L’entraîneur Ronald Koeman a maintenant de très grandes décisions à prendre sur sa ligne arrière pour ce qui est un match difficile contre Los Blancos.

Le Néerlandais a renvoyé Pique directement dans l’équipe contre le PSG après une blessure plus tôt dans la saison, mais on ne sait pas s’il fera de nouveau la même chose, d’autant plus que Ronald Araujo est également disponible.

Il semble probable que Pique ou Araujo figurera, ce qui devrait signifier que Frenkie de Jong revient au milieu de terrain. Il sera également intéressant de voir ce que Koeman fait avec Sergi Roberto et s’il retourne directement dans l’équipe ou doit se contenter d’une place sur le banc.