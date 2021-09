Gerard Piqué : Je ne porte pas le maillot de Barçelona pour finir deuxième ou troisième

in

Gerard Pique n’est jamais à court de mots et a longuement parlé de la situation actuelle de Barcelone après le match nul de jeudi soir à Cadix.

L’arrière central a clairement indiqué qu’il n’était pas satisfait de la liste des matches, avec le Barça jouant trois matchs cette semaine, et n’était pas non plus trop impressionné par la décision d’expulser Frenkie de Jong.

Pique a également fait part des espoirs de son équipe pour la saison et reste convaincu que les Catalans peuvent se battre pour le titre malgré un début de campagne décevant.

« Je ne porte pas le maillot du Barça pour terminer deuxième ou troisième. Je suis ici pour concourir pour les titres », a-t-il déclaré. « Je suis très convaincu, malgré le départ, que nous allons concourir. L’équipe est de bonne humeur, avec enthousiasme. Parfois, nous devons faire face à ces moments. On sent que les fans sont avec nous. La situation est compliquée pour tout le monde. « Nous sommes dans l’élite depuis 12 ans, nous devons maintenant être tous ensemble. Nous allons rivaliser jusqu’à la fin. Que personne n’en doute. Nous avons besoin des fans. Même si nous commençons mal, laissez-les nous aider… vous ne savez pas à quel point c’est bon pour les fans d’être avec nous. “ « Le club est sur la crête d’une vague depuis de nombreuses années. Nous traversons un moment auquel nous ne sommes pas habitués. Ce sont des années mouvementées, changement de président, changement d’entraîneurs… nous devons tous faire de notre mieux pour donner la tranquillité d’esprit. Tout le monde veut gagner. « Il y a plusieurs façons de le gérer. Nous pouvons tous nous plaindre ou nous pouvons tous nous ressaisir. Les joueurs sont là pour tirer. Ne cherchons pas deux côtés. Nous sommes avec le président et aussi avec le coach. Nous ne pouvons pas contrôler le bruit. Nous ne voulons pas y penser. “ Origine | Marca

La performance et le résultat de jeudi n’auront pas fait grand-chose pour calmer le bruit autour de l’avenir de Koeman, en particulier après que le Néerlandais a également été expulsé en fin de match. Le limogeage signifie que même s’il reste aux commandes, il ne sera pas en pirogue la prochaine fois contre Levante.