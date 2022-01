Gerard Pique optimiste quant aux espoirs de Barcelone en Super Coupe d’Espagne

Gerard Pique a parlé des chances de Barcelone de remporter la Supercoupe d’Espagne et est optimiste avant la demi-finale de mercredi contre le Real Madrid.

L’équipe de Xavi est entrée dans le match après avoir été tenue à un match nul décevant 1-1 à Grenade en Liga après avoir concédé un égaliseur tardif à Antonio Puertas.

Pourtant, Pique pense que Barcelone se prépare pour le match en assez bonne forme et dit que l’équipe ne manquera pas de motivation contre Los Blancos.

« C’est un titre et nous nous battrons tous pour lui de manière égale, comme nous l’avons montré dans le passé », a-t-il déclaré. « Nous avons une énorme motivation pour soulever le trophée. C’est la demi-finale, El Clasico, et ce sera difficile. «Mais nous pensons que nous y arrivons à un bon moment. Nous nous améliorons. J’ai bon espoir que nous serons en mesure de bien concourir, de nous qualifier et d’atteindre la finale. « [Real Madrid] ont maintenu la base qui leur a donné beaucoup de succès dans le passé. « Le milieu de terrain, avec Casemiro, Kroos et Modric, ils se connaissent très bien et les performances qu’ils ont données au fil des ans sont très élevées. « Benzema et Vinicius sont à un niveau extrêmement élevé, en termes de buts et de jeu. «Derrière eux, il y a une équipe qui défend bien, qui est à l’aise sans ballon et qui base tout sur les transitions de Vinicius ou les milieux de terrain se rassemblent pour que Benzema reçoive le ballon… C’est la même base depuis des années. On les connaît bien, ils sont d’un haut niveau mais je crois qu’on peut leur faire du mal. Origine | Marca

Barcelone a été renforcée avant le match par le retour dans l’équipe d’une multitude de joueurs clés. Ansu Fati, Frenkie de Jong et Ronald Araujo ont tous fait le déplacement en Arabie saoudite et seront bientôt rejoints par Pedri et Ferran Torres après que le duo ait été testé négatif au Covid.