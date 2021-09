Gerard Pique réagit à la défaite de Barcelone en Ligue des champions contre le Bayern

Gerard Pique a fait part de ses réflexions sur Barcelone après la défaite démoralisante 3-0 de mardi contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Les géants catalans ont été largement battus au Camp Nou grâce à un but de Thomas Muller et un doublé de Robert Lewandowski.

Pique s’est adressé aux journalistes après le match et a donné son verdict sur le match.

« Jouer à domicile, c’est un mauvais résultat, on ne va pas se leurrer. Mais si vous regardez le jeu, je pense qu’en première mi-temps, nous avons concouru, ils sont allés de l’avant avec un but dévié.

«En fin de compte, je ne sais pas combien de jeunes de 18 ans nous avions et l’équipe a concouru et a montré son visage. Maintenant, nous sommes qui nous sommes, nous sommes ce que nous sommes, mais je suis convaincu qu’au fur et à mesure que nous récupérerons des joueurs, nous finirons par concourir.

“Nous avons des gens comme Ansu, comme Ousmane, comme Kun… maintenant nous ne sommes pas favoris, mais le football change très vite, la saison dernière, personne n’a vu Chelsea comme favori.”