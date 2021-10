Gerard Piqué sauve Barcelone et écrit l’histoire

21/10/2021 à 9h42 CEST

L’arrière central du FC Barcelone Gerard Piqué a marqué le seul but de la victoire 1-0 sur le Dinamo Kiev lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les trois points sont vitaux pour les aspirations de l’équipe dans la plus haute compétition européenne : après avoir perdu contre le Bayern (0-3) et Benfica (3-0), l’équipe devait marquer des points et réduire l’écart avec l’équipe portugaise.

Le Catalan, qui a été le grand joueur de la défaite à l’Estadio da Luz la veille, a marqué son deuxième but de la saison et a atteint 16 en Ligue des champions, égalant Roberto Carlos en tant que défenseur le plus buteur de l’histoire de la compétition. 14 de ces 16 buts ont été marqués avec l’équipe du Barça, tandis que les deux autres ont été marqués en tant que joueur de Manchester United.

16 – @3gerardpique 🇪🇸 a marqué 16 buts dans sa carrière en @LigadeCampeones (14 avec le @FCBarcelona_es), égalant Roberto Carlos 🇧🇷 en tant que meilleur buteur défenseur de l’histoire de la compétition. Titan. pic.twitter.com/ujMt7O2ZYS – OptaJose (@OptaJose) 20 octobre 2021

L’ancien joueur d’Old Trafford a été le grand héros de la soirée, inscrivant le seul but du match et le seul réalisé jusqu’à présent au cours des trois jours de la phase de groupes.. Malgré l’entrée d’Ansu Fati et Kun Agüero en seconde période, l’électronique n’a pas bougé et Barcelone monte à la troisième place et reste à un point de Benfica, en deuxième position.

Une victoire apathique mais nécessaire

Les Catalans n’ont pas montré un bon niveau face au Dinamo Kiev au Camp Nou : un but isolé de Gerard Piqué en première mi-temps a atténué une version grise et apathique de l’équipe qui a marqué la première victoire de l’édition 2021/22. Avec les trois points et la défaite de Benfica face au Bayern, ceux de Ronald Koeman Ils entrent pleinement dans la lutte pour le ticket pour les huitièmes de finale malgré les deux défaites (et objectifs) initiales.

L’équipe culé continue de laisser beaucoup de doutes et plus d’ombres que de lumières en ce début de saison, mais les victoires contre Valence et le Dinamo Kiev maintiennent Ronald Koeman aux commandes. et l’équipe affronte l’un des grands matchs de la saison avec la tranquillité d’esprit de ne pas avoir échoué dans les matchs clés. Le Real Madrid visite le Camp Nou dimanche prochain, le 24 octobre, dans la grande attraction du week-end.