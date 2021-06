Gerard Pique : Si Koeman me dit d’y aller, je partirai

Gerard Pique dit que le seul club pour lequel il veut jouer dans sa carrière est Barcelone et qu’il quittera le club si l’entraîneur Ronald Koeman lui dit que son temps avec l’équipe est terminé.

L’arrière central a parlé de son avenir lors d’une conversation avec Ibai Llanos sur Twitch et a clairement indiqué qu’il ne voulait jouer que pour Barcelone.

« La critique fait partie du football. Lorsque vous sautez dans un champ, vous savez à quoi vous êtes exposé. Le football est la chose la plus sentimentale qui soit et c’est à la hauteur de la politique. Il faut accepter les critiques. »

« Le jour où j’arrêterai de jouer pour Barcelone, je quitterai le football. Je ne jouerai jamais pour une autre équipe. Il y a des joueurs qui bougent pour de l’argent et pour d’autres raisons. Mais si demain Koeman me dit que je dois partir, alors je partirai.

Pique a également évoqué la possibilité de devenir président de Barcelone à un moment donné dans le futur et a une fois de plus admis que c’était un rôle qui plaisait.

“C’est quelque chose que j’ai toujours dit qui m’excite, c’est le club de ma vie”, a-t-il déclaré.

« Mais bon, il faut voir. Il me reste encore beaucoup de temps et j’aime me sentir comme un joueur. Quand je prendrai ma retraite, nous verrons quels sont les plans.