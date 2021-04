Gerard Pique veut revenir à temps pour El Clasico

Gerard Pique a clairement indiqué qu’il était déterminé à faire son retour à Barcelone à temps pour le prochain Clasico contre le Real Madrid le 10 avril.

Le défenseur était de retour à l’entraînement mercredi alors qu’il accélérait son rétablissement après une maladie au genou et a déclaré à TV3 qu’il se concentrait sur les Los Blancos.

Il a déclaré: «L’objectif est de jouer contre le Real Madrid et je veux être impliqué le plus tôt possible. Je suis concentré sur ça.

Pique a également été interrogé sur les récentes élections et s’il pourrait se présenter à la présidence à un moment donné dans le futur après avoir finalement raccroché les bottes.

«Lors de ces élections, je me suis vu reflété. J’ai beaucoup d’informations sur le Barça et je voulais voir comment ils l’ont fait. C’était un combat digne. Et j’espère que Laporta remplira son mandat », a-t-il déclaré. « Mais je ne sais pas, je ne sais pas si à l’avenir je serai président … Je sens que je suis toujours footballeur et je passe un bon moment. »

Barcelone affrontera le Real Valladolid lundi et se tournera ensuite vers le voyage au Real Madrid le 10 avril. Deux points seulement séparent le Barça et le Real Madrid en Liga, les deux équipes espérant toujours remporter le titre, leader de l’Atletico.