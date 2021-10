Gerard Pique: Vinicius avait accepté de déménager à Barcelone

Au cas où vous auriez encore des questions sur la façon dont Barcelone a fini par perdre Vinicius Jr contre le Real Madrid, ne cherchez pas plus loin. Cette semaine, Gerard Pique était sur Twitch avec Ibai Llanos pour discuter de choses et a été interrogé sur la signature de Vinicius Jr et sur la façon dont Barcelone a perdu contre le Real Madrid.

« Vinicius était très talentueux. Savez-vous qu’il était sur le point de venir au Barça ? Non, Vinicius s’est vu offrir le double », a-t-il déclaré. « Je lui ai parlé personnellement avant d’aller à Madrid et il a reconnu avec moi que cela avait été fait avec le Barça. C’était fait. Je ne me souviens pas comment c’était. Je devais le recevoir dans la loge. C’était déjà fait. Madrid est arrivé à la dernière seconde et a tout offert. Piqué | La source

Il ne fait aucun doute que les supérieurs du Barça auraient probablement une belle version digne des relations publiques de cette histoire. Cependant, c’est un rappel douloureux du fait que le Barça manque tout un talent.