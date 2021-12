Gérard signe près d’un tiers des buts de Villarreal en 2021

24/12/2021

Le à 13:26 CET

.

L’attaquant de Villarreal Gérard Moreno Il a signé un total de 31 buts en 2021, un chiffre qui signifie avoir marqué près d’un tiers des buts de son équipe, qui cette année a marqué 114 buts malgré avoir été blessé pendant une grande partie de la fin de l’année.

Un certain nombre de buts, ceux de Villarreal et ceux de l’attaquant, qui se répartissent en 66 buts en championnat pour toute l’équipe pour les vingt et un buts de Châtain dans cette compétition, avec les vingt-sept buts entre la Ligue Europa et la Ligue des Champions, dont huit pour Gérard Moreno ; tandis que dans la Copa del Rey, l’équipe a ajouté un total de vingt et un buts, dont deux de l’attaquant catalan.

A cela, on ajoute que Gérard Moreno il a marqué dans toutes les compétitions que l’équipe a jouées, car il a pu voir le but en Ligue, en Ligue Europa, en Coupe du Roi, ainsi qu’en finale de la Ligue Europa et de la Supercoupe d’Europe.

Cette année, Gérard nettement dépassé les autres buteurs de Villarreal, qui étaient Arnaut danjuma, signé cet été, avec neuf buts, Chukwueze avec huit, Pin de Yeremy avec sept, ou Paco Alcácer Oui Manu Trigueros avec six buts chacun.