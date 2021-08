Gerd Müller, sincère hommage en Supercoupe d’Allemagne

in

17/08/2021 à 21h35 CEST

.

Le légendaire attaquant du Bayern Munich et de l’Allemagne Gerd Müller a reçu une reconnaissance émotionnelle avant le match de la Supercoupe d’Allemagne entre l’équipe bavaroise et le Borussia Dortmund.

Le stade Signal Iduna Park honoré la légende du football allemand décédée dimanche dernier à l’âge de 75 ans. Connu sous le nom de Torpedo Müller, il était l’attaquant le plus important d’Allemagne. Déjà à l’échauffement, les joueurs du Bayern s’entraînaient avec des maillots avec le numéro 9 dans le dos et le nom de Müller.

Plus tard, avant le début du match, une minute de silence a été observée dans le stade avec l’image du joueur légendaire sur le tableau d’affichage vidéo. Avec des footballeurs des deux équipes autour du milieu de terrain, Thomas Muller a affiché un maillot du Bayern et le numéro et le nom de la légende du football allemand.

Gerd Torpedo Muller continue de détenir des records d’efficacité en matière de buts dans le club bavarois et dans le football allemand. Son but en finale

de la Coupe du monde 1974 contre les Pays-Bas de Johan Cruyff reste l’une des plus importantes de l’histoire du football allemand.