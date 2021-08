Gerd Müller : Un hommage à l’homme dont les buts ont poussé le Bayern Munich vers la grandeur

Je vais commencer cet hommage par une chanson :

Le refrain de cette chanson, les paroles qui la font vibrer, peuvent être traduits comme suit :

« Puis il y a un boum, puis il y a un rugissement, et tout le monde crie : « Oui, Muller a marqué ! » »

Ce même Gerd Müller, qui marquait comme si marquer était aussi nécessaire que respirer l’était pour son existence, a à peine ouvert les yeux dans ses dernières années ; il a vécu dans une maison de soins pendant environ les cinq dernières années de sa vie en raison d’une démence grave. Par sa femme, Uschi :

Il ne mange presque plus rien du tout, peut à peine avaler, est au lit presque 24 heures par jour et n’est éveillé que quelques instants. C’est tellement beau quand il ouvre brièvement les yeux. Il a toujours été un combattant, il a été courageux toute sa vie. Et il est le même maintenant.

La femme de Müller avait raison : Gerd a toujours été un combattant ; il a été courageux toute sa vie.

Considérant que l’attaquant légendaire a marqué 365 buts en 427 matches de Bundesliga, on pourrait penser qu’il n’a pas eu de difficultés. Il était naturellement doué et son talent faisait parler.

Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

En raison de ses exploits en tant que buteurs dans sa jeunesse, malgré sa carrure trapue, un club du deuxième niveau du football allemand, votre propre Bayern Munich, a tenté sa chance au début de sa carrière. Et pourtant, l’entraîneur de l’époque, Zlatko Cajkowski, n’a autorisé sa nouvelle acquisition à mettre le pied sur le terrain qu’en octobre, et cela aussi, sous la pression du président du club d’alors, Wilhelm Neudecker.

Müller, qui avait envisagé de rentrer chez lui en raison de son mécontentement, a saisi l’occasion et a marqué pour ses débuts. Le Bayern terminerait cette saison avec une promotion en Bundesliga.

Au fil des années, Müller est devenu presque injouable, marquant dix buts lors de la Coupe du monde 1970 et prenant l’habitude de gagner le Torjägerkanone. Malgré avoir remporté trois prix de meilleur buteur de Bundesliga, l’attaquant est néanmoins arrivé à l’entraînement à l’été 1971, motivé à faire mieux. Il avait été propulsé par deux buts au titre de meilleur buteur lors de la saison 1970/1971.

Le début de saison 1971/1972 ne lui est pas agréable ; il a marqué quatre buts après 10 matchs – ce n’est en aucun cas un mauvais retour, mais ce n’était pas le genre de retour que Müller recherchait. Puis, en octobre, il s’est vraiment lancé en marquant cinq buts en deux matchs. À la fin de la saison, il avait marqué 40 buts; il a regardé de côté (heureusement pour Robert Lewandowski) alors que le Bayern remportait le titre contre Schalke, après avoir décidé qu’il voulait se reposer avant l’Euro et avoir obtenu le Torjägerkanone. En fin de compte, Müller terminerait cette année civile avec 151 buts en 100 matchs pour le club et le pays.

Au cours de la saison 1971/1972, l’entraîneur de l’Eintracht Francfort de l’époque, Erich Ribbeck, avait déclaré qu’il « échangerait deux Beckenbauer contre un Müller ». En fait, selon les mots de Beckenbauer lui-même :

Gerd est à l’origine. A mes yeux, c’est le joueur le plus important de l’histoire du FC Bayern. Parfois, vous obtenez des classifications comme « joueur le plus utile ». Il était ça. Gerd était le MVP. À cet égard, il était aussi le plus important.

Ils l’appelaient « petit, gros, Müller » ; et pourtant, il pouvait tourner avec une précision remarquable et il pouvait marquer toutes sortes de buts. Quand j’ai regardé les moments forts de la légende du Bayern, c’est ce qui m’a pris au dépourvu. On pourrait penser qu’il était un braconnier ; il était tellement plus – il pouvait tout faire et, il pouvait tout faire aussi dans des finales importantes, ayant marqué en Coupe du monde, Coupe intercontinentale, DFB-Pokal, Championnat d’Europe et Coupe d’Europe. L’un de ses deux buts contre l’Atletico Madrid lors de la relecture de la finale de la Coupe d’Europe 1974, un lob audacieux, mérite d’être regardé encore et encore.

Le FC Bayern a produit un documentaire fantastique sur Müller et ce qui m’a frappé, c’est à quel point il voulait marquer à tout moment parmi d’autres facettes. Même en amical, il semblait vouloir marquer à cause de ses anciens coéquipiers. Plus encore, il a eu l’humilité de tout essayer. Il a déjà joué dans le but pendant trois minutes lorsque Sepp Maier était soigné pour une blessure; il a une fois suppléé à l’arrière gauche; il s’est même essayé à l’arbitrage et à l’entraînement au niveau amateur.

Du documentaire, j’ai découvert que ses coéquipiers connaissaient son humilité; der Kaiser, Franz Beckenbauer, a expliqué comment Müller l’avait aidé à rester calme la veille des matchs, tandis que Karl-Heinz Rummenigge a expliqué comment l’attaquant voulait être appelé Gerd et non Herr Müller par une nouvelle signature telle que Rummenigge était en 1974 Après sa première signature pour le Bayern, Müller prendrait le tram jusqu’au terrain d’entraînement. Pendant ses vacances, il signait patiemment des autographes, peu importe le nombre de personnes qui lui demandaient.

Alors que le documentaire avance vers la fin, un visage familier, physiquement très différent de son homonyme, apparaît. Thomas Müller parle d’être coaché ​​par Gerd ; le Raumdeuter sait interpréter l’espace sur le terrain comme aucun autre, ayant été coaché ​​par quelqu’un qui pouvait exploiter un espace limité comme aucun autre sur le terrain. Il n’était pas le seul à avoir appris de l’attaquant allemand ; Bastian Schweinsteiger était un autre de ceux qui ont eu la chance d’être entraînés par la légende :

Merci Gerd ! Sans cet homme, @FCBayern ne serait pas comme aujourd’hui et la plupart de nos carrières n’auraient probablement pas été possibles. Mes pensées vont à sa famille, je suis reconnaissant de l’appeler l’un de mes entraîneurs… pic.twitter.com/l9A0JdPV35 – Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 15 août 2021

Le temps de Gerd Müller dans la formation des jeunes au Bayern l’a peut-être aidé plus que nous ne le saurons jamais. Son combat contre l’addiction est bien connu et ce sont ses anciens coéquipiers Beckenbauer et Uli Hoeness, à l’époque cadres au Bayern, qui ont assuré qu’il entre dans une clinique pour se faire soigner. Le Bayern a payé le traitement et lui a ensuite proposé du travail ; il a accueilli les visiteurs du club avant de rejoindre l’équipe d’entraîneurs au niveau des jeunes. Il est resté membre du club jusqu’à ce que la maladie d’Alzheimer frappe.

J’étais au courant de l’addiction de Gerd Müller bien avant de connaître toutes ses distinctions personnelles (il a remporté le Ballon d’Or en 1970 par exemple). Je connaissais aussi ses objectifs. Mais plus que tout, je connaissais son statut légendaire dans le jeu et ses liens avec le FC Bayern. Lorsque Thomas Müller a commencé à se diriger vers la célébrité, je me souviens avoir vu ses photos avec Gerd ; Je me souviens avoir vu Gerd Müller sur la touche à l’Allianz Arena.

Gerd est allé aussi tranquillement qu’il a vécu sa vie personnelle. Il n’y avait pas de brassards noirs dans le monde comme après le décès de Diego Maradona. On n’a pas beaucoup parlé non plus. Pourtant, ceux qui parlaient n’avaient pour lui que des paroles d’admiration.

Les fans du Bayern du monde entier, y compris celui qui écrit ceci, sont en deuil. J’ai versé plus de larmes que je ne le pensais pour Gerd. Il voulait dire beaucoup et il voulait dire beaucoup tranquillement.

D’une certaine manière, c’est presque une consolation pour moi qu’au moment du décès de Gerd, son club a le plus grand numéro neuf à l’avant – quelqu’un poursuivant également sa septième couronne de meilleur buteur en Allemagne (Gerd a remporté le canon sept fois) et quelqu’un qui peut aussi tout faire comme Gerd. Il n’a pas le physique de “kleines, dickes, Müller” et est assez élégamment construit, mais j’espère qu’il continuera à faire la fierté du Bayern en imitant l’homme dont il a battu le record de buts en une saison la saison dernière.

Avant de terminer cet hommage, voici les réflexions de certains de nos écrivains :

Schnitzel01 : Eh bien, je n’ai pas vécu assez longtemps pour avoir vu Gerd Müller jouer en direct, mais j’ai regardé diverses bandes-annonces et vidéos de lui jouant, célébrant, etc. et je n’ai jamais ressenti que du respect et de l’admiration pour Der Bomber. Sans doute l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais honoré la planète, il a joué un rôle énorme dans le parcours du Bayern Munich, et le club se situe là où il est aujourd’hui grâce en grande partie à ses contributions.

C’est lorsque Lewandowski a battu le record de Gerd en une seule saison la saison dernière que j’ai vraiment compris à quel point c’était un record fou. Il a marqué 566 buts en 607 matchs pour le Bayern (carrière), ce qui est insensé et très difficile à comprendre pour moi. Mais à part tout cela, tous ses pairs, membres de sa famille et connaissances n’ont eu que de grandes choses à dire sur son caractère et sa personnalité, ce qui rend cela encore plus triste qu’il ne l’est déjà. À Gerd, nous avons perdu un véritable joyau d’un homme, comme nous ne le reverrons peut-être jamais. Je me consolerai du fait que ses exploits et son héritage vivront à jamais dans les cœurs et les esprits de tous les fans du Bayern, et en ce sens, il ne nous quittera jamais.

Csmith : J’étais trop jeune (croyez-le ou non) pour faire l’expérience de Gerd Müller, mais je n’ignorais pas sa grandeur ou son impact sur le jeu. L’un des buteurs légendaires du sport, Müller n’était pas seulement incroyable sur le terrain, mais aussi quelqu’un à qui la personne moyenne pouvait s’identifier. Malgré tout son talent et ses compétences, il avait des défauts comme nous. Batteur sur et en dehors du terrain, on doit se souvenir de Müller pour la joie qu’il a apportée aux fans à son époque et apprécié par les fans trop jeunes pour l’avoir vu. Connu depuis toujours pour son rythme et son « nez pour le but », même Der Bomber n’a pas pu dépasser les effets dévastateurs de la maladie d’Alzheimer. Félicitations à une formidable carrière de joueur et à une belle vie en tant que personne… il n’y aura jamais un autre Gerd Müller.

Fils en peluche : Je ne connaissais Gerd Müller que par des vidéos et des mots. Mais ce que je savais de lui, c’est qu’il était unique en son genre. Un attaquant qui a semé la peur et l’émerveillement dans le cœur des adversaires. Un attaquant qui a marqué des buts pour le plaisir, tant pour le club que pour le pays. Un attaquant que n’importe qui dans le monde aurait été ravi d’avoir dans son équipe. Il y a tellement de superlatifs qui peuvent décrire cet homme incroyable, et j’ai bien peur que mes mots ne décrivent pas quel genre de monstre de la nature était vraiment Der Bomber. Ce fut un privilège de l’avoir au Bayern, et c’est un grand honneur de l’appeler l’une des plus grandes légendes de notre club.

Cela m’a brisé le cœur d’entendre qu’il souffrait tellement à la fin de sa vie fructueuse. Alors que cela m’a profondément frappé qu’il soit finalement parti pour de bon, une partie de moi était heureuse qu’il ne souffre plus. Le bombardier de la nation s’est maintenant envolé librement dans les cieux, et j’espère et je crois fermement qu’il sera en sécurité et heureux au bon endroit où il finira sans aucun doute. Gerd est peut-être parti, mais l’héritage, les souvenirs et l’amour qui il a laissé sont immortels. On se souviendra toujours de lui avec émotion comme le plus grand attaquant à avoir joué le beau jeu et comme un joueur qui a offert du bonheur et de la joie à des millions de personnes.

Danke für alles, Herr Müller. Ruhe à Frieden.

Aucun hommage ne pouvait rendre justice au grand Gerd Müller. Merci d’avoir lu et partagez vos pensées et vos sentiments dans les commentaires ci-dessous.