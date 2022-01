Geremi nomme les sept stars à surveiller à la CAN

La Coupe d’Afrique des Nations commence dimanche (Photo : ./Metro.co.uk)

L’ancienne star du Cameroun et de Chelsea, Geremi, a sélectionné sept joueurs à surveiller de près lors de la Coupe d’Afrique des nations, le tournoi devant commencer plus tard dans la journée.

Le Cameroun, pays hôte, a donné le coup d’envoi aux débats dimanche avec un affrontement contre le Burkina Faso.

L’Algérie, championne en titre, cherche à défendre son titre, mais devra repousser toute une série d’adversaires difficiles pour y parvenir.

Parler à Metro.co.uk au nom de Genting Casino, Geremi a nommé les joueurs qu’il espère briller pendant le tournoi.

Sebastian Haller (Côte d’Ivoire)

Haller est le meilleur buteur de la Ligue des champions (Photo: .)

Sebastian Haller, de Côte d’Ivoire, a poussé son jeu à un autre niveau depuis qu’il a rejoint l’Ajax en provenance de West Ham en janvier 2021.

Le joueur de 27 ans est actuellement le meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison, avec 10 buts et deux passes décisives à son actif en seulement six matchs.

Geremi pense que l’attaquant est sur le point de remporter le Soulier d’or de la CAN.

« De la Côte d’Ivoire, Sebastian Haller est à surveiller », a déclaré Geremi.

« Il marque beaucoup de buts pour l’Ajax cette saison et pour moi, il a de très bonnes chances de remporter le Soulier d’or à la CAN s’il continue avec sa forme actuelle. »

Ismaila Sarr (Sénégal)

Sarr a été pressenti pour briller pour le Sénégal (Photo: .)

Si Ismaila Sarr est passé en forme, l’ailier pourrait faire des ravages sur les défenses avec son rythme et son habileté.

Mais l’ailier de Watford entre dans le tournoi car un doute sur les blessures a été écarté depuis novembre avec des dommages aux ligaments du genou.

Le Sénégal avait accusé Watford de refuser de libérer le joueur pour la compétition, mais il s’est maintenant associé à l’équipe.

« En équipe nationale du Sénégal, il faut regarder Ismaila Sarr, il va faire beaucoup de bonnes choses », a ajouté Geremi.

«Il a été très bon pour Watford ces dernières années et c’est un jeune talent passionnant.

« Il est encore jeune et il est clair qu’il a beaucoup de potentiel lorsque des équipes comme Liverpool sont intéressées. »

Mohamed Elneny (Egypte)

Le milieu de terrain est un joueur constant pour le club et le pays (Photo: .)

Mohamed Elneny assurera la couverture à la base du milieu de terrain pour permettre à Mohamed Salah de marquer les buts les plus importants pour l’Egypte.

Elneny n’a pas été un habitué d’Arsenal cette saison, mais a réalisé des performances constantes et fiables au centre du parc chaque fois qu’il y est invité.

Bien que Salah ait marqué 45 fois pour l’Egypte, Geremi pense qu’Elneny est tout aussi importante que la star de Liverpool.

« Mohamed Elneny se démarque également pour l’Egypte, c’est un joueur expérimenté au plus haut niveau et toujours constant pour Arsenal lorsqu’il a la chance de jouer – et tout aussi important que Mo Salah l’est pour l’Egypte », a-t-il poursuivi.

Franck Kessie (Côte d’Ivoire)

Kessie a été liée à un passage en Premier League (Photo: .)

Franck Kessie est dans les six derniers mois de son contrat à l’AC Milan et a été lié à de nombreuses équipes de Premier League, ainsi qu’au Real Madrid, Barcelone et Paris Saint-Germain.

Le joueur de 25 ans est libre de négocier un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers, et pourrait encore renforcer sa réputation en impressionnant pour la Côte d’Ivoire pendant le tournoi.

Kessie a toujours été présent pour Milan et Geremi pense qu’il sera essentiel aux chances de gloire de son pays à la CAN.

« Ce pourrait être le tournoi pour Franck Kessie de montrer aux grands clubs de Premier League qu’il est parfait pour signer de Milan », a déclaré l’ancien milieu de terrain polyvalent de Chelsea.

« Il sera le cœur du milieu de terrain ivoirien et s’ils veulent faire un bon tournoi, il devra tirer pour eux. »

Plus : Arsenal FC



Islam Slimani (Algérie)

Slimani est le meilleur buteur de tous les temps en Algérie (Photo: .)

Islam Slimani tente de reprendre pied à Lyon après un passage raté à Leicester qui a impliqué trois périodes de prêt.

Cependant, l’attaquant a toujours trouvé le fond du filet sur la scène internationale et se dirige vers la CAN en tant que meilleur buteur algérien de tous les temps avec 39 buts.

Slimani faisait partie de l’équipe algérienne qui a remporté la compétition en 2019 et pourrait être dangereux avec Riyad Mahrez de Manchester City lui fournissant un service depuis l’aile.

» Un autre à surveiller est Islam Slimani d’Algérie, il peut faire de bonnes choses « , a déclaré Geremi.

« Oui, il n’a pas bien fait à Leicester, mais il joue en France maintenant et toujours un joueur dangereux en attaque pour l’Algérie avec le service de Mahrez pour envoyer les ballons dans la surface. »

Plus : Football



Karl Toko Ekambi (Cameroun)

L’ailier a marqué six buts en Ligue Europa cette saison (Photo: .)

Exerçant également son métier au niveau des clubs pour Lyon, Karl Toko Ekambi a marqué cinq buts en Ligue 1 cette saison et est actuellement le co-meilleur buteur de la Ligue Europa cette saison.

Geremi soutient l’ailier comme un « grand talisman » pour le Cameroun à la CAN.

« Pour mon pays, le Cameroun, j’aime Karl Toko Ekambi à l’avant. C’est le meilleur buteur de Lyon qui a récemment retrouvé une riche forme et il leur manquera en Ligue 1 », a-t-il déclaré.

« Il peut être un grand talisman si ma nation veut essayer de gagner le tournoi. »

Kamaldeen Sulemana (Ghana)

Sulemana a impressionné pour Rennes (Photo: .)

L’adolescent Kamaldeen Sulemana a attiré l’attention de Geremi avec ses performances pour l’équipe de Ligue 1 rennaise.

L’international ghanéen, 19 ans, qui a marqué quatre buts en championnat cette saison, est un ailier rapide avec de nombreuses capacités de dribble et pourrait faire tourner les têtes à la CAN.

« En ce qui concerne certains jeunes joueurs, Kamaldeen Sulemana a attiré mon attention sur Rennes en France », a déclaré Geremi.

« Il est si rapide comme ailier et a la chance d’être une grande star pour le Ghana. Et il n’a que 19 ans avec une énorme carrière devant lui.



var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();