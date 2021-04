Gerena remporte la victoire après avoir battu Arcos 3-0

14 avr.2021 à 21:04 CEST

le Gerena consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Arcs pendant le match qui s’est déroulé dans le Stade José Juan Romarin ce mercredi. le Gerena Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel tenu contre le Lebrijana. Du côté des visiteurs, le Arcs perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Castilleja CF. Avec ce score, l’équipe de Gênes est troisième, tandis que le Arcs il est septième après la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Gênes, qui a débuté à la Stade José Juan Romarin avec un peu de Déchiré à la minute 6. Plus tard, il a marqué le Gerena, qui s’est distancé grâce à un objectif de Sergio à la 24e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 2-0.

Dans la deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival au moyen d’un but de Perotti à la minute 70, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 3-0.

Pour le moment, le Gerena il lui reste 26 points et le Arcs avec 17 points.

Le lendemain, l’équipe de Gerenense jouera à l’extérieur contre le Cabecense, Pendant ce temps, il Arcs cherchera le triomphe dans son fief devant lui Séville C.

Fiche techniqueGerena:Fermín, Romero, Abel M., Victor, Sedeño (Chacón, min.83), Tore, Barrios, Perotti, Lopez, Gabriel Jesús et SergioArcs:Antonio Lebrón, Iván, Rosales, Jose Antonio, Javi, Reyes, Carretero, Maqui, Rodríguez, Dani Guerrero et GonzálezStade:Stade José Juan Romero GilButs:Tore (1-0, min.6), Sergio (2-0, min.24) et Perotti (3-0, min.70)