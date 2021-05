Gérer en toute sécurité le COVID-19 – une “ grippe ” avec une torsion du diable dans sa queue

Dans la phase précoce de la pandémie avec des délais d’exécution médiocres pour le RTPCR, les hôpitaux l’ont utilisé efficacement dans le tri des cas en urgence aux côtés du RAT (Rapid Antigen Test). (Image représentative)

Par le Dr Sanjay Mehta et le Dr Jeetendra Sharma

La deuxième vague de mutant de coronavirus a étendu l’infrastructure médicale à un point qui dépasse l’imagination. L’augmentation des cas est si alarmante que la nation est aux prises avec la crise de l’oxygène et un nombre incontrôlé de décès. Les défis à venir sont énormes avec la responsabilité sur les épaules de la fraternité médicale face à un nouveau défi au quotidien. La montée rapide a donné un très petit laps de temps aux médecins et aux travailleurs de la santé pour revoir leur stratégie en utilisant leur sagesse collective.

Il est important de savoir que cette maladie diffère de la grippe habituelle sous une forme importante qui est la réponse hyperimmunitaire de la personne affectée qui apparaît après 5 à 6 jours de la maladie chez un patient symptomatique. Malheureusement, dans quelques cas, cela entraîne des complications, en particulier chez les personnes souffrant de comorbidités. Par conséquent, le jour 6 est le jour critique à surveiller, car la sélection précoce de ces cas qui entrent en surcharge immunitaire s’ils sont détectés tôt et traités rapidement garantira que très peu de personnes auront réellement besoin d’hôpitaux ou d’un lit d’oxygène. Cette sélection précoce est possible au jour 6 chez les patients présentant des symptômes persistants grâce à une surveillance rigoureuse des communautés tombant malades grâce à une téléconsultation avec des cliniciens dûment informés et soutenus par des bénévoles. Ils peuvent utiliser divers outils, y compris le jugement clinique, les tests sanguins, les rayons X.o Scanner à ultra faible dose en fonction de la disponibilité et de la présentation du cas individuel, pour initier l’utilisation critique et opportune des corticostéroïdes pour interrompre la réponse hyperimmunitaire afin de limiter les dommages internes. organes . Il est important d’éviter de donner des stéroïdes avant le jour 5/6, car à ce stade, lorsque le virus se multiplie et que le corps se bat contre lui, les stéroïdes soutiendront le virus. De même, le fait de retarder les stéroïdes entraîne des dommages aux poumons dus à une réponse hyperimmunitaire, par conséquent, l’institution précoce et tardive d’une thérapie stéroïdienne pousse les patients vers des lésions pulmonaires et un besoin éventuel de soutien en oxygène. En outre, son utilisation sans discrimination et prolongée, spécialement chez les diabétiques et les patients immunosuppresseurs, peut prédisposer aux infections fongiques comme la mucormycose, l’aspergillose, le candida, etc. Il convient de noter ici que les stéroïdes sont comme des épées à double tranchant à utiliser avec précaution jusqu’à ce qu’un substitut plus sûr soit approuvé.

La tomodensitométrie à ultra faible dose s’est avérée être une bonne option pour évaluer rapidement la gravité et les dommages aux poumons. Dans ce contexte, il est nécessaire de souligner que la HRCT à ultra faible dose, précédemment utilisée pour le dépistage des cancers du poumon, est un outil important où l’utilisation de plusieurs détecteurs et la modification des paramètres de numérisation, l’exposition aux rayonnements peut être réduite à une dose inférieure à mSv, ce que vous obtenez exposés dans vos airs à des vols du soleil équivalents à quelques rayons X et non à des centaines, ce qui est pratiquement inoffensif par rapport au risque de morbidité associé aux complications du COVID. Par conséquent, il est important de savoir que pour tous ayant accès à un tel outil, l’avertissement récent bien que bien intentionné du Dr Randeep Guleria de l’AIIMS est d’éviter les scans fantaisistes sur les conseils d’amis et de parents mais pas pour les scans conseillés par vos cliniciens.

Aujourd’hui, les radiologues du pays sont bien équipés avec des installations, des connaissances et une expertise à la fine pointe de la technologie et, grâce à la technologie de pointe, ce domaine a connu des progrès aussi rapides ces derniers temps. La tomodensitométrie à ultra faible dose s’est avérée un outil efficace pour le diagnostic des cas modérés à sévères de Covid. En outre, il est utile de surveiller les changements pendant le traitement et d’évaluer les complications telles que la rupture pulmonaire, les infections pulmonaires surajoutées et d’identifier occasionnellement les caillots dans les artères pulmonaires à l’aide de produits de contraste. Dans la phase précoce de la pandémie avec des délais d’exécution médiocres pour le RTPCR, les hôpitaux l’ont utilisé efficacement dans le tri des cas en urgence aux côtés du RAT (Rapid Antigen Test).

De manière générale, le test RTPCR / RAT diagnostique Covid dans les quelques jours suivant l’apparition des symptômes. Alors que vers le 6ème jour, chez les patients présentant une fièvre persistante de haut grade, un schéma particulier de toux, une baisse de la saturation en dessous de 93 ou une apparence de problème respiratoire, le scanner à ultra faible dose aidera à déterminer la gravité de la maladie. Les cliniciens obtiennent un score CT des patients Covid pour déterminer, décider et initier le traitement. Alors qu’à la fin de la deuxième semaine ou de la troisième semaine de l’infection, la tomodensitométrie thoracique peut être utile pour évaluer les patients atteints d’une maladie modérée ou sévère afin d’identifier les progrès et les complications de la maladie. C’est pour cette raison; plusieurs gouvernements d’État ont demandé aux services de radiologie d’informer les patients avec un score CORADS de 4 ou 5.

Il faut savoir que les radiologues du monde entier dans des centres accrédités suivent le principe ALARA (aussi bas que raisonnablement possible) et donnent le rayonnement minimal possible pendant le scan. Les investigations médicales et les traitements sont également analysés sur la base du rapport «risque / bénéfice» et ne sont utilisés que lorsque les bénéfices l’emportent sur les risques qui sont presque inexistants.

Aujourd’hui, alors qu’il est nécessaire d’utiliser toutes les ressources pour vaincre le coronavirus, il est impératif de sensibiliser les médecins, le public et les parties prenantes concernées à l’utilisation en toute sécurité de la tomodensitométrie à ultra faible dose et de souligner également le faible risque associé grâce à des informations correctes.

(Les auteurs, le Dr Sanjay Mehta est président de l’imagerie des hôpitaux Artemis et le Dr Jeetendra Sharma est chef des soins intensifs (unité II) et chef de la qualité médicale des hôpitaux Artemis. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle. du Financial Express Online.)

