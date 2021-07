Gérer l’anxiété pendant le parcours MBA de vos enfants

Après l’épidémie de pandémie, le système éducatif a subi un changement tectonique et l’apprentissage à domicile est devenu une nouvelle norme.

Par le Dr Anjali Joshi

« Mon fils Anish poursuit un programme de MBA à temps plein. Il n’a pas encore mis les pieds sur le campus depuis son admission. Les cours se déroulent en ligne. L’enseignement de la gestion est axé sur les applications. Je ne peux pas m’empêcher de m’inquiéter de la façon dont l’apprentissage en ligne comblera ce vide ? Comment va-t-il s’améliorer sans communication en face à face et sans apprentissage entre pairs ? Et s’il restait inapte au monde de l’entreprise par manque de compétences comportementales ? Le père d’Anish craint la carrière d’Anish.

« Je m’inquiète aussi pour Disha. Elle poursuit la première année de son MBA. Je suis témoin de ses tracas. Il y a des cours en ligne consécutifs, des devoirs multiples et des soumissions sans fin ! Elle est stressée tout le temps, ne se repose pas assez et a l’air très fatiguée ! Elle avait l’habitude d’être pleine de haricots plus tôt. Mais les cours en ligne ont complètement changé sa personnalité. J’ai peur qu’elle s’épuise !’ La mère de Disha est inquiète pour sa santé mentale.

Êtes-vous en résonance avec les malheurs et les inquiétudes des parents d’Anish et Disha ? Si vos enfants ont commencé ou sont en cours de MBA, vous le ferez sûrement ! Comme eux, vous avez les mêmes préoccupations pour leur bien-être professionnel et personnel. Mais l’épidémie de COVID-19 et sa propagation rapide ont bouleversé votre applecart. Alors que la pandémie s’éternise, vous ne voulez plus voir son impact négatif sur l’avenir de vos enfants. Il y a beaucoup de parents qui sont dans le même bateau que vous. Une transition soudaine vers l’apprentissage en ligne est l’un de leurs principaux problèmes.

Après l’épidémie de pandémie, le système éducatif a subi un changement tectonique et l’apprentissage à domicile est devenu une nouvelle norme. Si l’apprentissage en ligne est la voie à suivre, comment allez-vous gérer l’anxiété liée à la carrière de vos enfants ? Premièrement, acceptez le fait que le statut dominant de l’apprentissage en ligne restera dominant dans l’éducation à la fois dans le présent et dans un avenir proche. C’est ce qu’on appelle un « test de réalité ». Les psychologues l’utilisent souvent pour distinguer notre perception du monde extérieur. Une fois que vous avez réussi les tests de réalité, vous pouvez faciliter des conclusions correctives sur l’apprentissage en ligne. Les psychologues utilisent un outil appelé « restructuration cognitive » pour changer les idées rigides. Ne vous focalisez pas sur les croyances si elles ne vous aident pas. Mettez-les au défi et adaptez les pensées qui ouvriront la voie à un comportement contraignant. En utilisant les idées suivantes, vous pouvez aider vos enfants dans le processus.

Créer une expérience positive- Vos enfants peuvent actuellement se concentrer uniquement sur les aspects négatifs de l’apprentissage en ligne. Les tests de réalité les aideront à voir ses aspects positifs tels que la commodité de l’emplacement, la flexibilité, la facilité d’accessibilité, etc. Vous pouvez les motiver à adopter une vision rationnelle du défi actuel. Empêchez-les de porter des jugements biaisés sur leurs propres performances. Par exemple, la mère de Disha peut découvrir qu’un facteur critique menant à l’épuisement de Disha n’est pas l’apprentissage en ligne, mais un manque de gestion du temps. Elle peut aider Disha à prioriser le travail en utilisant une matrice urgente et importante. Elle peut également prêter main-forte à Disha pour fixer un seuil admissible pour travailler sous stress. Disha se rendra compte que l’apprentissage à domicile ouvre la porte à l’amélioration de ses capacités multitâches et qu’un environnement virtuel est plus propice à l’apprentissage multitâche que l’environnement physique. En convertissant les aspects négatifs perçus de l’apprentissage en ligne en expériences positives, Disha peut élever la barre de ses performances.Développez la compétence virtuelle- Étant donné que le travail à distance est la nouvelle réalité, le renforcement des compétences virtuelles est le besoin du moment. Si le père d’Anish peut inspirer Anish à capitaliser sur l’apprentissage en ligne, plusieurs opportunités de renforcement des compétences se présenteront à lui. Il mettra tout en œuvre pour devenir un apprenant actif. Il sera une force motrice dans le travail collaboratif et améliorera ses compétences en leadership. Il utilisera au mieux les plateformes virtuelles pour aiguiser ses compétences en réseau. Si Anish suit cela, il ne lui faudra pas beaucoup de temps pour devenir prêt et pertinent pour l’entreprise.Augmenter la tolérance de changement- Dans les entreprises d’aujourd’hui, en particulier dans un environnement post COVID-19, une tolérance élevée au changement est la compétence la plus critique requise pour les gestionnaires. Une tolérance élevée au changement implique d’accepter le changement de manière positive et de le considérer comme une opportunité plutôt qu’une menace. Si les parents d’Anish et Disha aident leurs enfants à développer une grande tolérance au changement, ils deviendront très adaptables à des environnements commerciaux en évolution rapide et s’épanouiront dans une nouvelle personnalité.

Si vous utilisez ces informations, vous deviendrez non seulement un catalyseur pour la croissance de carrière de vos enfants, mais également pour votre propre santé mentale et votre bien-être.

(L’auteur est psychologue conseil et professeur et doyen associé – RH, Prin. LN Welingkar Institute of Management Development & Research (WeSchool), Mumbai. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online .)

