Gérer le podcast de Madrid: aperçu de Mega Chelsea; Las Blancas Win; Loan-Tracker

Cet épisode du podcast Managing Madrid se compose de trois parties.

Première partie: aperçu de Chelsea avec Kiyan Sobhani et Jose Perez

Pourquoi le match de demain est-il la défense historique de Chelsea? Pourquoi les deux équipes sont-elles similaires? Les points forts de Chelsea Comment Thomas Tuchel abordera-t-il ce match? Comment défendre Chelsea mieux que Manchester City Comment arrêter Chelsea en transition Les faiblesses de Chelsea Est-ce que Vinicius aura de l’espace contre Cesar Azpilicueta? Que manque Chelsea sans Mateo Kovacic? Dans quelle mesure le Real Madrid va-t-il presser? La physicalité des options de Chelsea sans Ferland Mendy Alignements prévus pour les deux équipes Et plus encore.

Deuxième partie (39:20): Las Blancas avec Om Arvind et Grant Little

Ondes positives! L’état du classement et de la course pour la qualification pour l’UEFA Women’s Champions League Réflexions sur la grande formation des cerveaux de David Aznar Qu’est-ce qui a changé qui a permis au Real Madrid Femenino de mieux démarrer qu’en quart de finale de la Copa de la Reina? Kosovare Asllani décide de porter à partir de la première minute Combien la tactique a réellement changé dans cette victoire La dépendance excessive de Madrid CFF sur les coups de pied arrêtés offensifs Briser les deux buts de Las Blancas La réaction hilarante de Kenti Robles à la notation de l’ancien joueur de Tacón Osinache Ohale en défense Pourquoi Marta Cardona a été remplacée Off à la mi-temps Remplaçante Impact d’Estela Fernández Coup de pied arrêté du Real Madrid en défense Évaluation de Marta Corredera en tant que performance de l’ailier Kenti Les compétences complètes d’Olga Carmona À quel point le plafond d’Olga est-il élevé? Pourquoi Aznar pourrait s’en tenir au 4-2-3-1 à l’avenir Revue tactique rapide du match aller des demi-finales de l’UWCL: PSG-Barcelone; Bayern-Chelsea remerciant ceux ci-dessus pour la diffusion des matchs de Primera Iberdrola par Ata Football

Troisième partie (1:37:10): Loan-tracker avec Kiyan Sobhani et Matt Wiltse

Dani Ceballos contre Everton Son «syndrome de Kroos» Le retour de Martin Odegaard Forme de Sergio Reguilon Gareth Bale contre Southampton et Manchester City Karim Benzema et Harry Kane pourraient-ils coexister? Luka Jovic vs Bayer Leverkusen et Augsburg Matt’s Jovic prédiction Le cas du retour de Borja Mayoral au Real Madrid Reinier Jesus vs Union Berlin Takefusa Kubo vs Barcelone Brahim Diaz vs Sassuolo Jesus Vallejo mangé vivant par Kike Et plus.

Avez-vous apprécié ce podcast? Rejoignez-nous sur Zoom pour l’émission d’après-match de Chelsea. Accédez à: Patreon.com/ManagingMadrid.

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des actualités mises à jour, des articles d’opinion, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps dans le maintien de ce site Web et de ses podcasts.

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Grant Little (@ grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@ MattWiltse4)