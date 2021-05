Gérer le podcast de Madrid: après le match athlétique; Chute de Castilla; L’ajustement de Raul; Las Blancas après le match

Ce méga épisode de la gestion de Madrid se décompose en deux parties.

Première partie: après-match athlétique / Castilla éliminé / Raul en tant que manager avec Kiyan Sobhani, Sam Sharpe, Kristofer McCormack, Ruben Skjerping

Faire face au chaos absolu de la Liga en 2ème mi-temps Carton rouge de Raul Garcia et but de Luis Suarez Dieu merci, Miguel Gutierrez a commencé … Comment Miguel et Antonio Blanco auraient-ils aidé Castilla aujourd’hui? Pourquoi Castilla doit absolument se rendre à Segunda Est-ce que Miguel a toujours été aussi bon? Aurions-nous même dû appeler Blanco? Terribles règles des séries éliminatoires À quoi ressemblera Castilla la saison prochaine? Marvin Park vs Sergio Santos Miguel face à l’Athletic Notre presse Performance de Fede Valverde Eder Militao vs Iñaki Williams Un manque insensé de production offensive en dehors de Karim Benzema Réflexion sur le passage de Vinicius Jr à Castilla Zinedine Zidane Raul Gonzalez est-il prêt à entraîner le Real Madrid? Xabi Alonso et Guti comme options Massimiliano Allegri Différence entre Raul et Zidane Le départ de Zidane signifie-t-il que Kylian Mbappe ne vient pas? Le sacrifice nécessaire pour faire de la place à Mbappe

Deuxième partie (1:30:45): Real Madrid Femenino 2 – 0 Eibar après le match avec Om Arvind et Grant Little

Mises à jour de la table de ligue! Grant ne peut pas me pardonner Corredera en tant qu’ailier gauche! Encore une fois … L’intensité réduite et le schéma défensif d’Eibar L’influence de Marta Cardona sur notre efficacité offensive Comment Maite Oroz et Teresa Abelleira ont contrôlé la première moitié La résistance de la presse de Teresa sur l’ouverture du score Pourquoi nous avions moins de contrôle au début de la seconde période Les sous-marins de David Aznar étaient-ils pré -préparé ou une réaction au jeu? L’impact de Jessica Martínez Un petit segment sur la sous-estimée Lorena Navarro et son but de sceller le match S’exciter à l’idée que Marta Cardona, Olga Carmona et le Real Madrid reçoivent l’attention internationale après avoir joué en UEFA Women’s Champions League la saison prochaine Biais du football anglais dans les médias Pourquoi nous ne peut pas détester Barcelona Femení Les similitudes entre le Barça et les prédictions finales de l’USWNT UWCL Et bien plus

