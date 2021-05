Gérer le podcast de Madrid: après le match d’Osasuna; Militao dominante

Dans cet épisode du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani et Matt Wiltse discutent:

Le onze de départ et les rotations de Zinedine Zidane Le double pivot Casemiro – Blanco Le rôle des quatre premiers Notre performance défensive collective La performance d’Antonio Blanco La performance d’Eden Hazard Va-t-il commencer contre Chelsea? Eder Militao est une arme complète dans la boîte Performance de Marco Asensio Performance de Marcelo Classement des armes secrètes de cette année Si nous remportons la Ligue des champions compte tenu des circonstances, où se situe-t-elle? «Next man up» Courts virages La performance d’Isco La performance de Miguel Gutierrez Et plus encore.

Hôtes cette semaine:

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@ MattWiltse4)