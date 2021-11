Gérer le podcast de Madrid : comment le Real Madrid aurait dû s’installer contre le PSG ; Brahim contre Inter

Cet épisode réservé aux abonnés du podcast Managing Madrid se compose de deux parties.

Première partie : PSG 4-0 Real Madrid Femenino

Pourquoi Om et Grant s’attendaient à ce que le Real Madrid soit écrasé une fois les alignements sortis Toutes les raisons pour lesquelles Las Blancas aurait dû être plus courageux Le contraste frappant dans la façon dont nous avons abordé Manchester City contre le PSG Comment la sélection de l’alignement a tout empiré Les parties du jeu du PSG que nous n’a pas réussi à exploiter Ce qu’aurait dû être la formation madrilène Esther González étant isolée L’efficacité de notre défense à bloc bas Ce que le PSG a bien fait offensivement Pourquoi un bloc profond ne nécessite pas de passivité Les joueuses du PSG qui se sont démarquées Si Méline Gérard était responsable du premier but a concédé David Aznar nous trollant avec les coups de pied arrêtés La façon dont le deuxième but du PSG reflétait les failles de notre stratégie défensive Le propre but de Rocío Gálvez Aznar semblant abandonner à la mi-temps Les performances des remplaçants La domination du PSG reflétait dans les statistiques Ivana Andrés étant le seul défenseur qui a plutôt bien fait L’atmosphère incroyable au Parc des Princes et à Madrid doit reproduire cela Ce qui est réellement frustrant ab la situation actuelle de l’équipe et pourquoi ce n’est même pas nécessairement lié à la perte

Deuxième partie (53:35) : Suivi des prêts

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

