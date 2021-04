Gérer le podcast de Madrid: épisode de prévisualisation de Mega Liverpool

Cet épisode gratuit du podcast Managing Madrid se compose de deux parties.

Première partie, Kiyan Sobhani est rejoint par Ryan O’Hanlon pour discuter

Liverpool en pleine forme Ont-ils juste été malchanceux cette saison? Face à la presse de Liverpool sans Sergio Ramos Les combats tactiques de la Liga Jurgen Klopp devrait-il jouer Naby Keita / Georginio Wijnaldum? Quelle sera la composition de Liverpool? L’effet d’Ozan Kabak Qui remportera la bataille du milieu de terrain? James Milner ou Wijnaldum Kabak et Nathan Phillips contre Karim Benzema et Casemiro dans la boîte Qu’est-ce qui devrait inquiéter le plus les fans du Real Madrid à propos de Liverpool? Qu’est-ce qui devrait inquiéter le plus les fans de Liverpool à propos du Real Madrid? Le rythme de Liverpool Et plus encore.

Par Two – 38:55 – Om Arvind est rejoint par Josh Williams pour discuter:

Aperçu des tactiques offensives et défensives générales de Jürgen Klopp Dans quelle mesure les problèmes défensifs de Liverpool peuvent-ils être attribués à des blessures? Les raisons des luttes offensives de Liverpool Liverpool et le Real Madrid sont mieux adaptés pour la Ligue des champions L’importance sous-estimée des coups de pied arrêtés offensifs pour l’attaque de Liverpool Thiago convient-il au système de Liverpool? Les similitudes entre Thiago et Paul Scholes en défense de l’ADN de la Ligue des champions de Liverpool Les fans de Liverpool détestent-ils toujours Sergio Ramos autant qu’ils l’ont fait en 2018? Qu’en est-il du Real Madrid qui fait peur à Josh et ce que Madrid peut faire pour gagner Sergio Ramos pourrait être un plus grand échec pour l’attaque des Blancos que pour la défense Madrid peut-il exploiter la ligne haute de Liverpool? Le Real devrait-il appuyer ou s’asseoir dans un bloc bas? Comment Om mettrait en place l’équipe Ce que Liverpool peut exploiter L’abondance de vitesse dans la ligne défensive de Madrid Liverpool peut-il profiter des faiblesses de résistance de la presse de Casemiro et Ferland Mendy? La foule d’Anfield contre le Bernabéu Quelle équipe gagne à pleine puissance? Et beaucoup plus

Avez-vous apprécié ce podcast? Rejoignez-nous sur Patreon / Zoom après le match de Liverpool: Patreon.com/ManagingMadrid.

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des actualités mises à jour, des articles d’opinion, des analyses tactiques, des illustrations et, bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps dans le maintien de ce site Web et de ses podcasts.

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Ryan O’Hanlon (@rwohan)

Josh Williams (@Distance parcourue)