Gérer le podcast de Madrid: Getafe Preview Show: Nous tombons comme des mouches

Dans cet épisode du podcast Managing Madrid, Jose Perez évoque:

– Résumer les problèmes de Getafe en chiffres

– Luttes pressantes pendant le bal pandémique

– Problèmes de but avec les attaquants de Getafe

– L’intégration de Kubo et Aleña

– Expériences de formation de Bordalás

– Problèmes de produit final de Kubo

– La formation 4-2-3-1 attendue de Getafe

– Démarrage de Kubo ou Nyom à l’aile droite

– La programmation attendue du Real

– Pas de ligne défensive de départ

– Remplacement de Casemiro

– Militão et Chust in the air

– Défendre Getafe dans la boîte

– Benzema et Vinicius contre la ligne haute de Getafe

Hôtes cette semaine:

José Perez (@jcperez_)