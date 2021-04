Gérer le podcast de Madrid: Mailbag (édition Florentino / ESL); Las Blancas vs Madrid CFF

Cet épisode du podcast Managing Madrid, réservé aux mécènes, se compose de deux parties.

Première partie: Las Blancas avec Om Arvind et Grant Little

Problèmes tactiques récurrents avec le double pivot L’épuisement d’Aurélie Kaci Briser le but de la 2e minute du Madrid CFF Le Real Madrid Femenino ne semble pas préparé à l’intensité de l’adversaire. accumulation en seconde période Jessica Martínez était-elle vraiment si mauvaise? Ce que Lorena Navarro aurait pu offrir La contre-presse et le penalty Teresa Abelleira aurait-elle dû remplacer Olga Carmona? La physicalité brutale du match Priscila Borja avait-elle l’intention de ce but? On y retourne dimanche Et bien plus encore

Deuxième partie (56:50): Mailbag avec Kiyan Sobhani et Lucas Navarrete

Lucas révèle ses réflexions sur tout le fiasco de la Super League européenne. Comment Florentino Perez parvient-il à se débarrasser de cela? Sa surdité du ton Un manque total de relations publiques Les origines de la gestion de Madrid Comment Lucas et Kiyan se sont-ils impliqués dans l’écriture du site? La direction du site et le podcast de l’argent de la Premier League – quelle est l’ampleur du problème pour le reste de l’Europe? Eden Hazard jouera-t-il contre Chelsea? Qu’arrivera-t-il à Martin Odegaard la saison prochaine? La coupe de David Alaba Et plus encore.

Merci d’être un mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

Hôtes cette semaine:

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM)

Om Arvind (@OmVAsports)

Grant Little (@ grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)