Gérer le podcast de Madrid : Podcast d’urgence de Carlo Ancelotti

Dans cet épisode réservé aux clients du podcast Managing Madrid, Matt Wiltse, Om Arvind et Siddharth Ramsundar discutent :

Réflexions initiales sur l’actualité d’Ancelotti et sa nomination éventuelle Pourquoi Conte n’était pas le meilleur candidat pour la nomination du Real Madrid Continuité après Zidane Comment Ancelotti s’en est-il sorti à Everton Quels joueurs bénéficient le plus de la nomination de Carlo Est-ce une seconde vie pour Gareth Bale ? Discussion sur l’intégration de Casemiro dans le système d’Ancelotti Inquiétudes concernant la presse Bilan en matière d’intégration des jeunes Les rotations doivent-elles réellement être une préoccupation ? Everton a amélioré son équipe, mais les chiffres sous-jacents ont empiré. Meilleure compétence d’Ancelotti en tant que manager et principal argument de vente N’héritant pas de la même équipe du Real Madrid qu’en 2013, obtiendront-ils la structure dont ils ont besoin? Discussion sur le processus de recherche de cadres du Real Madrid Réflexions sur Pochettino demandant de laisser le PSG Florentino Perez sous surveillance – point le plus faible en tant que président depuis le départ de Makelele

*Remarque : Veuillez vous excuser pour certains problèmes audio au début de la 5e minute et de la 9e minute, mais cela a été résolu pendant le reste de l’enregistrement.

*Les nouvelles du directeur adjoint d’Arbeloa ont été publiées après l’enregistrement.

Merci d’être un mécène. Nous espérons que vous appréciez le spectacle!

Hôtes cette semaine :

Matt Wiltse (@MattWiltse4)

Om Arvind (@OmVAsports)

Siddharth Ramsundar (@TacticalFouling)