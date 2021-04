Gérer le podcast de Madrid: Podcast d’urgence de la Super League européenne + Getafe après le match

Cet épisode du podcast Managing Madrid se compose de deux parties.

Première partie (entretien de la Super League européenne avec Kiyan Sobhani et Om Arvind)

Dernières mises à jour de la Super League au moment de l’enregistrement Dans quelle mesure serait-il similaire à une ligue sportive américaine? Est-ce que ça tuerait le football? L’ironie de l’UEFA et de la FIFA s’y opposant Fluff cite le divorce des propriétaires du Real Madrid et de la Ligue des champions Et plus encore.

Deuxième partie – 38:20 – (Podcast d’après-match avec Kiyan Sobhani et Euan McTear)

Le onze de départ de Zinedine Zidane contre Getafe La décision de se reposer Karim Benzema et Toni Kroos Le plan tactique et les problèmes qui en découlent La physicalité de Getafe La performance de Vinicius La performance de Mariano Diaz Le rôle de Rodrygo Goes Le rôle et la performance d’Isco La performance de Marco Asensio Les héroïques de Thibaut Courtois La performance de Thibaut Courtois La performance d’Eder Militao Pourquoi ne l’a pas fait Takefusa Kubo n’est pas sur le terrain? État physique d’Isco Performance de Luka Modric Alvaro Odriozola peut-il avoir une bonne carrière quelque part? Et plus.

Avez-vous apprécié ce podcast? Veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon pour plus de contenu bonus: Patreon.com/ManagingMadrid.

Managing Madrid est une plaque tournante pour tous les Madridistas avec des actualités mises à jour, des articles d’opinion, des analyses tactiques, des illustrations et bien sûr, des podcasts. Il sert également de moyen pour Real Madrid fans pour se connecter et discuter de l’équipe. Nous aimerions votre soutien afin que nous puissions continuer à produire des podcasts pour vous.

Le site est géré par une petite équipe qui travaille sans relâche 24 heures sur 24 pour en faire ce qu’il est aujourd’hui. Vos contributions nous permettront de continuer à avoir une présence réelle et à plein temps dans le maintien de ce site Web et de ses podcasts.

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Euan McTear (@emctear)