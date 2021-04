Gérer le podcast de Madrid: Real Betis après le match; Le retour du danger; Coin de Castille

Cet épisode du podcast Managing Madrid, réservé aux mécènes, se compose de deux parties.

Première partie: le Real Betis après le match avec Kiyan Sobhani, Matt Wiltse et Om Arvind

La dent ébréchée de Matt et l’ordinateur portable cassé d’Om Le XI de départ de Zinedine Zidane Marco Asensio et Rodrygo vont sur les ailes Le rôle d’Isco L’absence visible de Toni Kroos et Fede Valverde Luka Modric Fatigue du Real Betis Mauvaise presse du Real Madrid Mauvaise défense de transition Performance de Karim Benzema défense en 2ème mi-temps? Qui est le meilleur partenaire défensif d’Eder Militao? Ubs de Zidane Performance d’Eden Hazard Différents modèles / défauts xG Performance de Vinicius Jr Aperçu de Mini Chelsea Et plus encore.

Deuxième partie (1:11:11): Castilla Corner avec Sam Sharpe et Kristofer McCormack

Original prend la Superleague et plus encore. Castilla et la Superleague Perez Le début de la phase de promotion de Segunda B Antonio Blanco dans la première équipe Produits Castilla dans la première équipe Et plus encore.

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Matt Wiltse (@ MattWiltse4)

Sam Sharpe (@CastillasStats)

Kristofer McCorMack (@CastillaCorner)