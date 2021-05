Gérer le podcast de Madrid: Réflexion sur la saison / ce qui va suivre / Villarreal après le match

Dans cet épisode du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani et Om Arvind discutent:

Pourquoi il y a beaucoup de place pour être critique même si vous êtes fier de l’équipe Dépasser toutes les blessures de l’équipe Disperser le blâme, diagnostiquer les problèmes Les blessures de Rodrygo, le temps de jeu et efficacement en un temps de jeu limité Comment pouvons-nous résoudre le manque de productivité depuis les ailes? Pourquoi le blâme revient à plus d’une personne Noter les meilleurs et les pires joueurs de l’équipe cette saison Problèmes tactiques du Real Madrid contre Villarreal Notre structure pressante Les décisions “ ponctuelles ” de Zinedine Zidane Briser l’objectif de Pino Pourquoi notre attaque n’a-t-elle pas cliqué? Les sous-marins de Zidane Encore une autre grande saison de Karim Benzema Zidane s’en va-t-il? Et plus.

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)