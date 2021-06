Gérer le podcast de Madrid : revisiter La Septima ; Las Blancas se qualifie pour l’UWCL

Cet épisode du podcast Managing Madrid se compose de deux parties.

LIGUE DES CHAMPIONS NOUS VENONS !!! L’esprit Madridismo-remontada dans cette équipe A quoi ressemble le classement, car pourquoi pas ? Expliquer le fonctionnement des éliminatoires de l’UWCL Ce que nous pouvons vous dire sur la situation de Chioma Ubogagu Réflexions sur la formation Comment les deux équipes se sont bien exploitées d’un point de vue tactique Le début inhabituellement médiocre de Maite Oroz La manière brutale dont le Real Madrid Femenino a concédé le premier but de Lucía Rodríguez (futur Joueur madrilène) bonne performance La réponse forte de Las Blancas à la chute Le sentiment que le match allait contre nous Le magnifique affichage de l’embrayage de Teresa Abelleira L’importance de Teresa sur les touches Pourquoi Marta Cardona et Sofia Jakobsson doivent échanger davantage de positions La seule grande faiblesse avec l’approche du 4-3-3 faux neuf/4-4-2 diamant et comment cela a permis à la Real Sociedad de marquer son deuxième but La mentalité irréelle de cette équipe Kenti Robles s’intensifie défensivement Réaction initiale aux sous-marins de David Aznar Pourquoi le changement de le double pivot a fonctionné dans ce cas Comment la rétention de Teresa sur les touches a créé notre premier but Briser le but égalisateur de Madrid L’impact de Jessica Martínez sur le troisième but et son héritage au Real Madrid La nature historique de cette saison Crier toutes les personnes merveilleuses qui nous ont aidés et éduqués Pourquoi le Real Madrid créer une équipe féminine est si important Remercier les auditeurs et les mécènes Le contexte entourant la finale de la Ligue des champions 1998 entre le Real Madrid et la Juventus et pourquoi c’était un match si important Était-ce la plus grande soirée de l’histoire du Real Madrid ? Le pool d’entraîneurs profond qui est sorti de cette équipe de la Juve Jupp Heynckes toujours en train de donner des coups de pied après nous avoir entraînés à un titre en 98 La révolution de Lorenzo Sanz Elvir Baljic Qui a le mieux vieilli? Le partenariat Fernando Hierro – Manolo Sanchis La performance de Zinedine Zidane Edgar Davids contre Clarence Seedorf La grandeur de Roberto Carlos Son record de finale Roberto Carlos contre Marcelo Si Twitter était là pour la signature de Ferenc Puskas. Predrag Mijatovic était-il hors-jeu ? L’importance de son but et de sa célébration Et plus

Avez-vous apprécié ce podcast ? Veuillez nous rejoindre les mardis et jeudis ALL SUMMER sur Patreon.com/ManagingMadrid.

Hôtes cette semaine :

Om Arvind (@OmVAsports)

Accordez peu (@grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

Kristofer McCormack (@CastillaCorner)