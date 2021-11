Gérer le podcast de Madrid : Un dimanche de folie : Jovic, Modric, Carvajal se qualifient ; PLUS : connexion Vinny + Mbappe + Benzema, rôle de Hazard, et plus encore.

Cet épisode du podcast Managing Madrid vous est présenté par Hôtel Riu Plaza New York Times Square, c’est là que vous devriez réserver votre séjour lorsque vous venez nous voir pour le podcast Managing Madrid LIVE à New York en décembre. Les billets pour le podcast de New York sont ici.

Dans cet épisode, Kiyan Sobhani, Jose Perez et Mehedi Hassan discutent :

L’Espagne contre la Suède Le but d’Alvaro Morata, le contre de la Suède, l’acte agressif de Zlatan, la performance de Gavi Pas de camée Brahim Diaz Le dernier vainqueur du match de la Serbie contre le Portugal Luka Modric contre la Russie Son renouvellement de contrat annoncé Comment tirer le meilleur parti d’Eden Hazard Son rôle avec la Belgique Gareth Bale en tant qu’attaquant Vinicius Jr et Kylian Mbappe coexisteront-ils sur le terrain ? Vinicius vs Colombie Le rôle de Karim Benzema avec l’équipe de France Sa synergie avec Kylian Mbappe Et plus encore.

Hôtes cette semaine :

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)

José Perez (@Jcperez_)

Mehedi Hassan (@MHassanFootball)