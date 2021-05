Gérer le podcast de Madrid: un match nul controversé contre Séville

Dans cet épisode du podcast Managing Madrid, Kiyan Sobhani et Om Arvind discutent:

Le (s) incident (s) de handball, toute une séquence de pénalités pour Séville Révision des nouvelles règles (révisées) du handball de la FIFA Citations de Zinedine Zidane et Marco Asensio après le match La formation de départ de Zidane Notre forme défensive Comment nous avons limité les chances de Séville Oure press La progression du ballon de Séville pose le danger de Suso Qu’est-il arrivé au but de Fernando? «Respecter les coups de pied arrêtés» Les performances de la miss de Karim Benzema et Vinicius Jr Vinicius Qu’est-ce qui a changé en 2ème mi-temps? Tirs à longue portée Le but refusé La performance d’Alvaro Odriozola La performance de Fede Valverde La performance de Toni Kroos Son aide à Asensio Les chances d’un titre en Liga maintenant le but d’Eden Hazard Et plus.

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Kiyan Sobhani (@KiyanSo)