Gérer le podcast Madrid Las Blancas: Athletic Bilbao 1-3 Real Madrid Femenino

Dans cet épisode de Las Blancas Podcast, Om Arvind et Grant Little discutent:

L’état du tableau de classement; Mises à jour des qualifications de l’UEFA Women’s Champions League La formation était-elle un diamant 4-4-2 ou un 4-3-3 avec un faux neuf? Performances individuelles redynamisées Explication complète de la raison pour laquelle le système offensif a fonctionné Marta Cardona et Sofia Jakobsson s’adaptant aux rôles avant à l’intérieur Pourquoi l’espacement et la structure sont si importants et comment cela permet une gravité hors balle La forme de l’attaque et sa relation avec une bonne contre-pression du Real Madrid Femenino Diamond Press Décomposer le premier but et comment il incarnait tout ce qui est bien dans l’approche tactique de Madrid Maintenir l’élan créé par les avantages structurels Analyse du deuxième but de Las Blancas Cardona magic Raquel a toujours raison Surperformance xG de Cardona Discuter du troisième but du Real Madrid. ajustement de la deuxième mi-temps qui a un peu troublé Madrid Le seul défaut de la nuit Les sous-marins de David Aznar et la façon dont ils ont impacté le jeu Camée positive et résistance de la presse de Lorena Navarro Pouvoir presque goûter la Ligue des champions Et bien plus

Hôtes cette semaine:

Om Arvind (@OmVAsports)

Grant Little (@ grantlittle09)

Las Blancas (@Las_Blancas)