Gérer les données pour des résultats supérieurs

Par Mohanish Verma

La génération de nouvelles données due à la numérisation entraîne l’accumulation de milliards d’informations. Ceux-ci doivent être organisés et analysés pour vérifier les abus et également pour envisager d’améliorer les résultats grâce à des actions positives de plusieurs agences dans le monde. Les données relatives à la défense, à la santé et aux systèmes financiers doivent être réglementées et gérées pour garantir des résultats supérieurs ainsi que la confidentialité et la protection des individus et des institutions.

Génération de données

L’action récente de la Banque centrale en Inde sur certaines organisations financières multinationales concernant les cartes de crédit a réaffirmé l’importance de la gestion des données et de la réglementation. Des informations cruciales sur les clients et les transactions financières sont en jeu. Les données bancaires et monétaires sont d’une importance cruciale, ainsi que les données relatives à plusieurs autres activités générées par le biais d’appareils numérisés.

Types de données

L’évolution d’Internet et de l’activité économique, scientifique et sociale axée sur le numérique ainsi que la plupart des transactions réglementaires dans différentes parties du monde ont entraîné un déluge de données en temps réel. Des données sont générées pour une personne entrant dans un hôtel ou un restaurant, utilisant une carte de crédit pour acheter des produits en ligne, visitant un site Web particulier, collectant des informations météorologiques, le mouvement des véhicules, d’innombrables données scientifiques, des informations marketing et commerciales et d’innombrables autres activités.

Des données brutes sont disponibles pour toute activité. Les gadgets numériques capturent les données sous diverses formes et détails tels qu’ils sont conçus et chargés de le faire via divers programmes. Les données une fois générées restent disponibles à moins qu’elles ne soient spécifiquement détruites ou rendues inaccessibles.

Une forme de catégorisation des données basée sur les caractéristiques peut être effectuée de la manière suivante :

A. Données structurées : La plupart des données numériques. Seulement 10 % du total des données disponibles.

B .Données non structurées : photos, vidéos, images. 90% du total des données générées

C. Données géographiques : cartes et topographie et structures physiques.

D. Données en temps réel : données Youtube, Flicker, Vimeo générées en continu.

E. Données en langage naturel : générées via des gadgets, des téléphones portables, des lignes fixes, etc.

F. Données de séries chronologiques : marées, taches solaires, moyenne industrielle Dows, etc.

G. Données d’événement : Capturer différentes parties d’un événement, comme un accident.

H. Données de réseau : données générées par d’énormes systèmes comme Facebook, Twitter, etc.

I. Données liées : Données basées sur la diffusion basée sur diverses avancées du Web d’un niveau à un autre au fil du temps.

La qualité et les caractéristiques des différents ensembles de données ont des connotations et un potentiel de traitement différents, pour une utilisation par les chasseurs de données et les consommateurs du monde entier.

Règlement sur les données

L’incapacité ou le manque de gestion et de régulation des données peut avoir des conséquences désastreuses si elles tombent entre de mauvaises mains. Des efforts sincères sont envisagés pour introduire une réglementation et des lignes directrices pour assurer la meilleure utilisation de ces informations critiques et garantir la confidentialité.

Aux États-Unis, des incertitudes subsistent quant aux lois sur la confidentialité des données dans différents États, compte tenu du conflit d’intérêts entre les intérêts des consommateurs et le degré de flexibilité dans l’utilisation des données par les entreprises et les établissements commerciaux. Plus de 25 États des États-Unis ont introduit des projets de loi sur la confidentialité des données et sont à divers stades de débat et de discussion. La plupart des États sont cependant confrontés à une bataille difficile pour être signés dans la loi.

L’UE a élaboré un règlement général sur la protection des données en mai 2018, le remplaçant par une version antérieure de 1995. Les droits individuels sur les données ont été renforcés et les entreprises ont été invitées à être plus responsables dans l’utilisation des données des consommateurs. Le maintien d’une piste d’audit, le droit d’effacer les données sont quelques fonctionnalités importantes ajoutées.

La loi de 2018 sur la protection des données au Royaume-Uni garantit des droits et une protection renforcés aux individus et aux consommateurs. Le traitement des données personnelles, l’utilisation des données et le droit à leur effacement sont des éléments cruciaux de cette législation.

En Inde, le projet de loi de 2019 sur la protection des données personnelles relatif à la réglementation des données est également à l’étude et la question de la vie privée suscite des inquiétudes dans les médias et les instances judiciaires, notamment la Haute Cour et la Cour suprême. Les solutions et la législation ne sont ni simples ni faciles à formuler dans un scénario rapidement dynamique porté par le numérique.

Selon la CNUCED, 58% des pays avaient une forme de législation sur la protection des données, 10% avaient un projet de loi, 21% sans législation et 12% sans données.

Protection et monétisation des données

Les données permettent de comprendre l’état d’une activité ou d’un objet en toute objectivité et d’évaluer son potentiel et sa valeur. Il fournit des réponses instantanées à de nombreuses requêtes nécessaires dans de multiples activités commerciales et non commerciales au niveau mondial.

Les concepts de « PDE » ou Personal Data Economy ont catapulté la sensibilité des données personnelles des individus. Divers fournisseurs de services Internet ont lancé des services spéciaux pour fournir une protection contre l’utilisation de données personnelles lors de l’utilisation d’Internet ou de plates-formes numériques. Le concept de valeur et de vente des données personnelles et des individus payés pour cela via des nano-paiements a évolué, bien qu’ils remettent en question les banques de données déjà importantes disponibles avec de nombreux géants de l’Internet.

L’importance de la gestion des données et de la protection de la vie privée des individus est une préoccupation croissante au niveau mondial. Le concept de Pay for privacy « PFP », envisage le paiement de prix plus élevés par les consommateurs afin de garantir que leurs données ne soient pas utilisées par d’autres. Ce modèle alternatif au PDE où les données individuelles obtiennent une valeur monétisée.

Une enquête menée en 2017 dans 10 pays a révélé qu’environ 48% des consommateurs craignaient que leurs données personnelles ne soient divulguées ou utilisées à mauvais escient, à leur insu ou sans leur permission.

La plupart des marchés émergents s’inquiètent énormément du potentiel de génération de telles données sur la base d’activités Internet sur diverses plateformes, du manque de réglementation et de contrôle dans la plupart des pays et du potentiel d’influencer les comportements personnels et de groupe dans de nombreux territoires.

Perspective d’avenir.

L’IOT (Internet des objets) est déjà un marché énorme avec un marché de 143 milliards de dollars en 2017 et en croissance. Diverses enquêtes internationales ont révélé qu’une majorité de consommateurs (74 %) sont soucieux de savoir qui et comment leurs données sont utilisées. Les VPN (Virtual Private Networks) ont été développés pour assurer un plus haut degré de confidentialité, moyennant le paiement de frais supplémentaires. L’avenir appelle certainement à l’évolution de programmes et de mécanismes similaires pour donner confiance aux utilisateurs, en dehors de réglementations affinées sur l’utilisation et la réglementation des données générées par des individus ainsi que d’autres entités et institutions dans le monde entier.

(L’auteur est un agent de l’IRS, également un ancien chercheur invité à l’Université de Georgetown, aux États-Unis. Les opinions exprimées sont personnelles et ne représentent pas les vues du gouvernement indien ni ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online. )

