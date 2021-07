Gérer les points douloureux de l’exécution lors de la saisie de nouveaux canaux – WWD

Alors que la plupart des marques de beauté commencent leur parcours avec un ou deux canaux d’achat pour les consommateurs, aujourd’hui, élargir votre clientèle et augmenter vos revenus signifie développer votre activité via plusieurs canaux.

Dans le dernier webinaire produit par WWD, Craig Harris, responsable du secteur des vêtements, de la mode et des accessoires chez Oracle NetSuite, et Tomei Thomas, directeur général de Beekman 1802, ont rejoint le rédacteur en chef de WWD, Arthur Zaczkiewicz, pour discuter de l’impact d’une stratégie omnicanal sur l’expérience client. et l’acquisition, comment gérer efficacement les stocks et exécuter les transactions pour une pléthore de canaux et comment Beekman 1802 a créé des expériences d’achat en direct via HSN et QVC, couplées à ses propres événements en direct.

Fondé en 2008, le début des fondateurs de Beekman 1802 pourrait être qualifié d’« accidentel », car il s’agissait d’un moyen de faire fonctionner une ferme pour elle-même. Fondamentalement, la marque de beauté à base de lait de chèvre est une marque fondée sur l’innovation, le besoin et la conviction qu’il y a de la beauté dans la gentillesse. Aujourd’hui, Beekman 1802 est devenue une marque de produits de beauté propre et populaire présentée dans Ulta Beauty, QVC et HSN et dans plus de 2 000 magasins de détail indépendants dans tout le pays.

Partager un message de gentillesse aux côtés d’un produit qui fonctionne avec la clientèle fidèle de Beekman 1802, ou comme la marque les appelle « voisins », a déclaré Thomas, est resté d’une grande importance tout au long de la croissance de la marque sur tous les canaux.

“Je savais quand j’ai rejoint l’entreprise il y a huit ans que si je pouvais juste amener les gens à essayer les produits à base de chèvre, ils remarqueraient la différence dans leur peau dès la première utilisation, puis ils reviendraient”, Thomas mentionné. «Ça a un peu trop bien marché. Nous avons grandi, extrêmement rapidement et au début, nous ne pouvions même pas garder le produit en stock, et certainement ces douleurs de croissance avec le système que nous utilisions étant QuickBooks, mais aussi une litanie de feuilles de calcul manuelles est ce qui nous a tenus ensemble à ces débuts.

La marque se développait si rapidement, en fait, que Thomas a déclaré que l’entreprise avait connu une période où elle ne pouvait pas embaucher assez rapidement pour tenter de suivre son processus manuel. Ayant connu une croissance trop rapide pour les feuilles de calcul manuelles, Beekman 1802 a institué Oracle NetSuite en 2018, une avancée numérique qui a permis à l’entreprise de voir les possibilités d’évoluer au cours des 10 à 30 prochaines années.

“Cette évolution des systèmes est vraiment le signal de l’ajout de canaux à l’entreprise afin de se développer et de se développer”, a déclaré Harris. “Et je crois que Beekman 1802 s’est vraiment fait un nom, avec vous savez avec les achats en direct.”

Pour Beekman 1802, la diffusion en direct a commencé avec ses fondateurs expliquant les produits et les avantages de la marque aux abonnés sur Facebook.

« Nous utilisions la vidéo pour communiquer non seulement cette histoire, mais aussi les avantages des produits », a déclaré Thomas. “Et puis au fil du temps, nous avons continué à investir dans la diffusion en direct, avec la vente sociale, ainsi que via notre plate-forme.”

Notamment, un sondage en direct a été réalisé pendant le webinaire, qui a demandé aux participants de dire s’ils avaient commencé à ajouter de nouveaux canaux de vente et a trouvé une répartition égale entre ceux qui l’avaient fait et ceux qui ne l’avaient pas fait.

Pour Beekman 1802, qui se sentait en confiance dans les consommateurs fidèles une fois qu’ils avaient mis le produit entre les mains de l’acheteur, la diffusion en direct était un canal qui avait du sens comme moyen de se développer. Avec la diffusion en direct, a déclaré Thomas, la marque est en mesure de vendre essentiellement aux consommateurs l’histoire de la marque, ce qui en fait un excellent moyen d’acquérir de nouveaux “voisins”.

“Nous disons toujours que vous pouvez vendre à n’importe qui une bonne histoire une fois, mais la répétition est due au fait que le produit a fonctionné et a fait une différence dans votre vie”, a déclaré Thomas. “Donc, même s’il est formidable que nous ayons ces histoires et qu’il y ait aussi une histoire incroyable derrière elles qui essaie vraiment d’aider la planète des animaux dans la communauté, en fin de compte, elles ont également un impact important sur votre peau.”

Pourtant, en tant que l’une des marques pionnières dans l’espace de diffusion en direct, Thomas a déclaré qu’il était difficile de prédire les besoins d’inventaire au début et bien que l’objectif soit toujours de vendre des produits en temps réel, cela a parfois provoqué des ruptures de stock sur le site de l’entreprise. placer. En fait, il a expliqué que le site connaît une augmentation de 300 à 500 % de son volume quotidien moyen via le commerce électronique les jours où la marque diffuse en direct.

« Nous voulons créer une expérience de « voisin » extraordinaire », a déclaré Thomas. « Et cela permet d’acheminer le produit au client de manière accélérée aussi rapidement que possible. La planification et la prévision de la demande sont l’épine dorsale de tout ce que nous faisons, surtout lorsque votre croissance est aussi rapide que nous. Et une partie de cela vient de la compréhension de vos données historiques, donc lorsque nous organisons nos événements en direct. Les données vous aident certainement à comprendre exactement à quel point vous devez être préparé en termes de préparation du produit et NetSuite vous fournit cet accès à des données que nous n’avions pas auparavant.

Pour toutes les marques, quel que soit le nouveau canal qu’elles envisagent d’ajouter, Harris a déclaré qu’il était clair que la planification et les prévisions faisaient partie de la “sauce secrète de toute marque à succès”.

