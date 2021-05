Gérer les risques de change sur les importations

Bien entendu, identifier les expositions comme un risque au-delà de 3 mois ne signifie pas simplement les couvrir.

Dans de nombreux sens, la gestion des risques de change est plus facile pour les exportateurs que pour les entreprises importatrices car la structure du marché est biaisée en leur faveur. Avec des taux d’intérêt en roupie plus élevés que ceux de la plupart des devises de facturation, vendre à terme et éliminer (ou réduire) le risque. Que de nombreux exportateurs choisissent de ne pas vendre ou de vendre de manière inadéquate – en attendant toujours le Godot d’un effondrement de la roupie – est une autre affaire.

Pour les importateurs, la situation est inversée: ils doivent payer la prime pour éliminer le risque. Et, bien sûr, personne n’aime payer. Et bien qu’il y ait toujours la menace d’une forte baisse de la roupie à tout moment, l’histoire montre qu’en moyenne la roupie baisse de moins que la prime à terme, il y a donc une raison intuitive de ne pas être couverte.

Bien entendu, ne pas être couverte expose l’entreprise à des risques et, à mon avis, peu d’entreprises intègrent une estimation de ce risque dans leurs plans d’affaires. Le graphique ci-joint montre le risque supporté par les expositions à l’importation non couvertes selon différentes teneurs.

Les chiffres indiquent que si les primes sont, en général, supérieures à la dépréciation moyenne, elles sont nettement inférieures à la pire dépréciation (au ténor) que nous ayons vue au cours des 10 dernières années, et un peu plus faibles que même le risque sur une exposition ouverte. La valeur à risque (VaR) à une confiance de 95% est une mesure du risque bien établie; c’est un chiffre qui vous indique qu’il y a une probabilité de 5% qu’une exposition non couverte finisse par coûter plus cher que la VaR. Ainsi, l’analyse montre qu’il y a 5% de chances qu’une exposition non couverte à 6 mois perde plus de 6,95.

Ainsi, dans l’élaboration de son plan d’affaires, les entreprises devraient utiliser [spot + VaR] de fixer le prix de ses importations à différents ténors; d’après mon expérience, peu d’entreprises le font. Une autre approche serait de fixer une limite de risque au-dessus du taux à terme à la date de formation du plan d’affaires ET d’avoir un processus de gestion des risques discipliné en place pour utiliser cette limite de risque comme un stop loss. Au contraire, nous avons constaté que la plupart des entreprises utilisent des processus ad hoc pour fixer le prix de leurs importations dans leurs plans d’affaires.

Plus important encore, peu d’entreprises relient leur processus de gestion des risques à leurs taux de change budgétés pour les importations. En effet, sur le plan opérationnel, trop d’entreprises identifient leur risque d’importation uniquement sur la base d’achats confirmés – qui ne sont généralement pas beaucoup plus éloignés que 3-4 mois. Cela se traduit par 8 à 9 mois d’expositions non surveillées à tout moment, ce qui, comme on le voit dans le tableau, représente un risque énorme de 7 à 8 roupies, soit environ 10%! Il est difficile d’imaginer qu’un conseil soit à l’aise avec cela, et les comités d’audit doivent revoir leurs politiques de couverture pour s’assurer que le risque supporté est dans le niveau de confort du conseil.

Pour les expositions identifiées à 6 mois, nous avons développé un modèle de stop loss glissant qui a permis d’économiser environ 1% par an en frais de couverture en moyenne. Certes, les résultats sont volatils et, aussi souvent que 60% du temps, le modèle perd de l’argent par rapport à la couverture au jour 1; cependant, sa pire perte est une augmentation du coût de 4% par an, ce qui est bien inférieur à son meilleur gain, qui était de près de 15% par an. Comme tout modèle de stop loss, l’objectif est de limiter les pertes et de permettre à l’exposition de monter la force de la roupie pour un maximum de gains.

Pour les expositions de 12 mois, le modèle fonctionne également mais les résultats sont un peu plus faibles – le gain moyen n’est que de 0,65% par an; performance négative 55% du temps; dans le pire des cas, augmentation des coûts de 2,7% par an; meilleures économies 7,5% pa. Cependant, étant donné que le risque sur une exposition de 12 mois est loin d’être le double du risque sur une exposition de 6 mois, il peut être judicieux de ne pas être couvert pendant 6 mois avec un stop loss, par exemple, de 3% par an et de passer au modèle de fuite. après ça.

Pour les expositions de courte durée, notre MHP-I (Mecklai Hedge Program – Imports) régulier offre un excellent rapport qualité-prix, réalisant des économies de coûts de 1,77% par an depuis, encore une fois, 2017; ce qui est important, à cette teneur, le programme est négatif seulement 25% du temps. Compte tenu de l’énorme volatilité persistante de la roupie, ce sont, à mon avis, d’excellentes économies.

