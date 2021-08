Gérer un culte dans Honey, j’ai rejoint un culte ⋆ .

]]>]]>

Team17 et Sole Survivor Games ont révélé qu’ils apporteront leur nouveau simulateur de gestion de culte basé sur les années 1970, Chérie, j’ai rejoint une secte à Steam Early Access le 14 septembre. Attendez-vous à tout gérer, de la divinité au culte et aux vêtements de culte en passant par le recrutement de nouveaux croyants et l’emplacement des toilettes. Soyez un avec la vidéo ci-dessous où vous pourrez voir tous les avantages de l’adhésion.

Diriger une secte n’est pas que richesse et pétales de rose de membres adorateurs, c’est en fait beaucoup de travail. Jouant le rôle d’architecte culte, les joueurs devront tout gérer, des forces de l’ordre et des manifestants à s’assurer que les installations sont là pour prendre soin des croyants, sans oublier de garder le contrôle de l’ego surgonflé du leader.

C’est aux joueurs de planifier la propagande pour recruter des cultistes, les divertir et les rendre heureux et rendre l’organisation aussi réussie que possible. Les garder heureux est plus facile à dire qu’à faire et il sera nécessaire de construire la commune à partir de zéro, en créant des pièces telles que des chambres, des salles de bains, des temples et même des « chambres d’hypnose ». Le bonheur mène à la paix, la paix mène à plus de cultistes et plus de cultistes équivaut à plus d’argent.

Avec:

Entretenir un culte de son recrutement à sa richesse…. ou est-ce votre propre richesse. Construisez une commune avec des chambres, des hypno-chambres, des temples et des monolithes. Envoyez des serviteurs pour répandre les idéaux de la commune ou simplement pour pincer des trucs coûteux pour les membres. Surmontez les menaces du gouvernement, de la police et des manifestants. Choisissez le destin de votre culte, qu’il s’agisse d’une apocalypse enflammée ou de la venue du Seigneur des Calmars.

Chérie, j’ai rejoint une secte arrive sur Steam Early Access le 14 septembre. Rendez-vous sur Steam maintenant et ajoutez-le à votre liste de souhaits.

