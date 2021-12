Gérez vos comptes de messagerie et Internet dans iOS

Vous vous êtes familiarisé avec iOS, mais un problème persistant vous ronge toujours : comment gérez-vous vos comptes de messagerie et Internet ? Vous aviez l’habitude de voir tous vos comptes de messagerie à un endroit spécifique dans l’application Paramètres, mais cette option a été déplacée plusieurs fois. Ne pas s’inquiéter. Vous disposez toujours d’un moyen simple et rapide de configurer des comptes de messagerie nouveaux et existants, une fois que vous savez où chercher.

Un nouveau nom pour gérer vos comptes de messagerie

Maintenant, vous trouverez vos différents comptes de messagerie dans, étonnamment, le Poster section dans Réglages. Cette option est étiquetée Comptes. Dans ce panneau Paramètres, vous pouvez désormais gérer tous vos comptes de messagerie. Pour vous y rendre, il vous suffit de vous rendre sur Paramètres > Courrier > Comptes.

Si vous appuyez sur un compte de messagerie, vous remarquerez qu’il ressemble exactement à ce qu’il a toujours été. Une option Ajouter un compte près du bas vous permet de configurer un nouveau service de messagerie, et Fetch New Data est là pour activer ou désactiver Push email.

Gestion des mots de passe des applications et des sites Web

Séparer dans Réglages est Mots de passe. Cela vous donne accès à votre trousseau iCloud ou à votre trousseau iPhone si le premier n’est pas activé. C’est ici que vous pouvez afficher, modifier ou supprimer les mots de passe enregistrés de votre appareil iOS. C’est beaucoup plus pratique que d’avoir à fouiller dans les paramètres de Safari, la façon dont nous avions l’habitude d’accéder aux informations. Bien sûr, si vous utilisez 1Password pour toutes ces données, cela ne signifiera pas grand-chose pour vous.

