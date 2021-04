Gerhard Berger: “ Je ne ferais pas grand-chose de la même manière ” en carrière en F1

Gerhard Berger a parlé de sa nature «insouciante» au sommet de sa carrière, affirmant que s’il avait encore eu le temps, il se serait davantage concentré sur un défi de championnat du monde.

Le 10 fois vainqueur du Grand Prix était bien connu dans le paddock pour son esprit léger et ses plaisanteries pratiques, essayant de faire ressortir le côté amusant d’Ayrton Senna lorsque les deux étaient amis et coéquipiers chez McLaren pendant trois saisons dans le début des années 90.

Cela comprenait des rapports selon lesquels Berger remplissait une fois la chambre d’hôtel de Senna de grenouilles, laissant tomber la nouvelle mallette prétendument indestructible du Brésilien d’un hélicoptère pour vérifier s’il disait la vérité ou non, et remplaçant la photo d’identité de Senna – ce qui signifiait qu’il était détenu dans un aéroport pendant 24 heures.

S’adressant au podcast BR en Allemagne, on lui a demandé si l’adage classique de «sexe, drogue et rock and roll» avait quelque chose à voir avec ses manigances hors piste, en disant: «Peut-être que vous pouvez réellement le dire comme ça. Même si ce n’était pas le cas, tout était là », a-t-il déclaré, cité par SpeedWeek.

«J’ai eu non seulement de bons côtés dans ma vie, mais aussi des difficiles. C’était toujours de haut en bas. Mais j’ai toujours aimé ça.

Bien qu’il soit un vainqueur éprouvé du Grand Prix et un ancien pilote de Ferrari, Berger, 61 ans – maintenant président du groupe qui dirige le DTM – estime qu’il n’a pas été à la hauteur de son potentiel.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’était pas devenu champion du monde dans ce sport, il a plaisanté: «Parce que je voulais profiter de la course d’une part, mais aussi de la veille.

«Oui, c’était sauvage. Il n’y avait pas de média, ce n’était pas aussi transparent qu’aujourd’hui. Vous pourriez faire quelque chose sans que cela soit dans les journaux ou à la télévision le lendemain. C’est pourquoi nous sommes sortis sur une branche.

«En appréciant le sport, mais aussi la vie, j’étais certainement un leader. Je ne ferais pas grand-chose de la même manière. Mais alors la question est de savoir si je survivrais.

La question restait donc: qu’aurait-il fait différemment dans sa carrière? «Me consacrer encore plus au sport, réduire un peu le plaisir et essayer de gagner le championnat du monde.»

