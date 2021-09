Gerhard Berger : Max v Lewis est « exactement ce dont la Formule 1 a besoin »

in

Gerhard Berger pense que le combat pour le titre de cette saison entre Lewis Hamilton et Max Verstappen est exactement ce dont la Formule 1 avait besoin.

La bataille entre les pilotes Mercedes et Red Bull a été intense, avec peu de choix entre eux la plupart des week-ends de course et la paire se réunissant de façon spectaculaire à deux reprises.

Ces incidents sont survenus à Silverstone et à Monza, Hamilton étant largement critiqué pour celui de l’ancien et Verstappen celui de ce dernier.

Berger n’est cependant pas intéressé par de telles prises et pense que l’accent devrait être mis sur la qualité de tout cela pour le sport.

“Tout est déjà dit et pour moi, c’était un incident de course”, a-t-il déclaré selon motorsport.com.

« Si vous voulez dire qui aurait pu l’éviter davantage, c’était peut-être Max, et c’est pourquoi il a également reçu la pénalité de trois places sur la grille.

« Mais ce qui est bien plus important, c’est que c’est exactement ce dont la Formule 1 a besoin. C’est la course. Enfin, nous avons deux gros joueurs qui s’affrontent, et c’est encore mieux qu’ils soient de deux équipes différentes.

« Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si vous aviez un troisième pilote dans une Ferrari qui se battait également devant ? Vous auriez des tribunes pleines et les gens le regarderaient à nouveau.

« C’est ce que la Formule 1 recherchait depuis tant d’années. C’est tellement important pour le sport d’avoir ce genre de choses. »

Huit courses à disputer !#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/1TVvWEDWcW – Formule 1 (@F1) 13 septembre 2021

Avec seulement huit tours de la campagne à disputer, qui l’emportera est une énigme, le Néerlandais étant actuellement en tête du classement de seulement cinq points.

L’un ou l’autre résultat serait historique, Hamilton devenant le premier pilote à remporter huit titres ou Verstappen devenant le premier champion du monde néerlandais.

Étant donné à quel point le Britannique a été dominant pendant si longtemps, Berger préférerait voir l’homme Red Bull triompher.

“Je pense que pour l’ensemble du sport, ce serait bien d’avoir un changement”, a-t-il ajouté.

“Mais cela dit, c’est aussi formidable que Lewis Hamilton soit toujours aussi performant qu’il le fait après tant d’années, ayant toujours cet instinct de tueur et ayant la discipline pendant tant d’années.

“J’aimerais aussi voir Lewis devenir le plus grand de tous les temps, il est donc vraiment difficile de vous donner une réponse directe à ce sujet.

“Mais nous avons vu Lewis remporter quatre championnats d’affilée, et nous savons tous que Max Verstappen est également une superstar maintenant. Ce serait donc formidable de voir le jeune homme arriver en tête.

