Gerhard Berger: McLaren revient dans l’ambiance gagnante

Gerhard Berger pense que McLaren a le bon personnel en place, à la fois les pilotes et la direction, pour s’assurer qu’ils peuvent revenir à une «humeur gagnante».

L’Autrichien de 61 ans a couru pour McLaren de 1990 à 1992, aux côtés d’Ayrton Senna, entre ses deux séjours chez Ferrari et a remporté trois courses pour le constructeur basé à Woking.

C’était à l’époque où McLaren était au sommet de la Formule 1 et lors des deux premières années de Berger avec l’équipe, ils ont remporté le championnat du monde des constructeurs.

Mais depuis 2013, ils ont trouvé des résultats beaucoup plus difficiles à obtenir, terminant à deux reprises neuvième du classement des équipes, même si les choses se sont considérablement améliorées au cours des deux dernières saisons.

Quatrième en 2019, McLaren s’est de nouveau améliorée à la troisième place l’an dernier et la prochaine étape sera pour eux de remporter une première victoire en Grand Prix depuis Jenson Button lors de la dernière course de 2012 au Brésil.

Tout semble en place pour que l’équipe fasse exactement cela, peut-être même cette saison, et Berger est impressionné par les personnes que McLaren a installées dans la quête de réaliser leurs ambitions.

« McLaren l’a perdu pendant un moment, mais maintenant vous pouvez voir, étape par étape, qu’ils reviennent », a déclaré Berger au podcast In The Fast Lane du Grand Prix d’Australie.

«Ils ont un peu souffert avec le moteur Renault, mais maintenant ils ont le moteur Mercedes et quelques bons gars avec Andreas Seidl [team principal] au sommet.

«C’est un des meilleurs ingénieurs allemands de la jeune génération, ce qui est très important. Il accumule toujours de l’expérience course par course et a un grand avenir devant lui.

«Ils sont assez bien réglés, c’est juste une question de temps quand ils sont de retour dans une humeur gagnante.»

Côté pilotes, Berger pense que c’était la bonne décision pour Daniel Ricciardo d’avoir quitté Renault et de rejoindre le projet McLaren.

L’Australien a terminé septième à ses débuts avec l’équipe au Grand Prix de Bahreïn, trois positions derrière son collègue Lando Norris.

«Je pense que pour Daniel, c’était exactement le bon choix», a-t-il ajouté. «Cette équipe a besoin d’un jeune pilote, car ils ont [Norris], très fort comme on l’a vu ce week-end, donc je pense que Daniel doit se pousser.

«Et de l’autre côté, un pilote expérimenté qui a déjà prouvé qu’il peut aussi gagner des courses. Une combinaison parfaite.

«En plus, Daniel est toujours en train de rire, d’être amical, de créer une bonne ambiance qui sera très utile également pour l’équipe.

