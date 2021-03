Gerhard Berger n’a pas l’intention de remplacer Marko

Gerhard Berger dit qu’il ne sera pas le successeur de Helmut Marko lorsque le joueur de 77 ans quittera Red Bull, s’il le fait un jour.

Marko supervise le programme de développement des pilotes de Red Bull depuis 1999 et est le conseiller de l’équipe en Formule 1 depuis 2005.

Mais, à 77 ans, le jour peut encore venir où l’ancien pilote de course décide qu’il est temps de quitter le paddock.

Berger a annulé toute discussion sur l’intensification du rôle de Marko.

L’ancien pilote et propriétaire de l’équipe de F1, qui possédait des parts dans Toro Rosso de 2006 à 2008 avec Dietrich Mateschitz, a depuis trouvé une maison à DTM et dit que c’est là qu’il envisage de rester.

Interrogé sur la possibilité de devenir le prochain conseiller Red Bull après Marko, il a déclaré à la chaîne YouTube de Formel1.de: «Cela ne correspond pas à mon travail en DTM, car je suis impliqué à 110% là-bas et je ne veux pas simplement quitter à dans le virage mais vraiment dans la ligne droite du départ.

Berger ne prévoit pas non plus que Marko prendra sa retraite de si tôt, ce qui, selon lui, est une excellente nouvelle pour Red Bull.

« Helmut le fera jusqu’à son dernier jour », a déclaré Berger, ajoutant que le couple Marko et Mateschitz est « la clé » du succès de Red Bull.

«Les forces motrices, ce sont Didi et Helmut.»

L’Autrichien, cependant, dit qu’il est toujours prêt à aider Red Bull de quelque manière que ce soit.

«Si Red Bull a besoin de l’aide de moi n’importe où, alors je serai disponible jour et nuit», a-t-il déclaré, révélant que lui, Marko et Mateschitz sont «des amis proches, et parmi les amis proches, vous voyez toujours que vous le faites quand vous le pouvez fais quelque chose pour l’autre.

Berger a également été interrogé sur les spéculations selon lesquelles Red Bull pourrait s’associer à Volkswagen à l’avenir.

«Chez VW, le sujet est régulièrement débattu depuis dix ans», a-t-il admis.

«Ces rumeurs d’entrée Porsche, d’Audi, de VW à la Formule 1, sont fraîches tous les deux ans au plus tard. Mais ce n’est toujours jamais arrivé.

