Gerhard Berger estime qu’avant les quatre dernières courses de cette saison, Max Verstappen a « de meilleurs nerfs » que Lewis Hamilton pour faire face à la lutte pour le titre.

Le championnat de cette année s’annonce comme un championnat pour les âges.

Dix-huit courses dans la saison de 22 courses et la tête du classement des pilotes a changé de mains six fois, échangeant entre Verstappen et Hamilton.

À l’heure actuelle, c’est le pilote Red Bull qui a l’avantage – à la fois dans les points, où il mène par 19, et dans l’élan, après avoir battu Hamilton lors de trois courses consécutives.

Le dernier, qui s’est déroulé au Mexique, a vu Verstappen remporter sa neuvième victoire cette saison avec un seul pilote, Hamilton, ayant déjà perdu le titre mondial après avoir remporté neuf courses ou plus.

Mais plus que l’histoire, et même son avance au championnat, Berger estime que ce sont les nerfs de Verstappen qui lui donneront l’avantage avant les quatre dernières courses.

Grandpx.news cite l’ancien pilote de F1 comme ayant déclaré à ORF : « Je pense que Max est le plus cool des deux. Il a les meilleurs nerfs.

« Lorsque Max franchit la ligne après une victoire, il envoie un court message radio de remerciement à l’équipe.

« Il est très clair dans la tête, pas émotif, pas de pleurs ou de cris. »

NEUF victoires pour cet homme en 2021… 😱 Est-ce que quelque chose peut arrêter @Max33Verstappen ?!#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/KaLB2KnXiq – Formule 1 (@F1) 8 novembre 2021

Hamilton, selon Berger, est le contraire et peut devenir émotif.

« Lewis dépasse souvent la marque », a ajouté Berger.

« Cela n’a rien à voir avec les titres ou l’expérience. Il est naturel que vous soyez particulièrement performant sous pression.

« Nous l’avons déjà vu à l’époque de Rosberg, lorsque Lewis était le plus susceptible d’être attaqué. »

Nico Rosberg est le dernier pilote à avoir battu Hamilton pour le titre mondial, l’Allemand terminant cinq points devant son coéquipier Mercedes pour remporter la couronne 2016.

Cette saison a été l’année au cours de laquelle Hamilton a remporté 10 courses mais n’a pas réussi au championnat.

Cette année, face à sa bataille la plus difficile ces derniers temps, les émotions d’Hamilton se sont débordées lors des Grands Prix, dont le plus récent a eu lieu en Turquie.

Là-bas, ses frustrations envers Mercedes étaient évidentes, le pilote étant ennuyé de perdre des places lorsqu’il a dû faire un deuxième ravitaillement.

Hamilton a ensuite défendu son explosion de colère à la radio de l’équipe, insistant sur le fait qu’il « n’est pas vrai de dire que je suis furieux contre mon équipe ».

Il a ajouté : « Ne vous attendez jamais à ce que je sois poli et calme à la radio quand je suis en course. Nous sommes tous très passionnés et dans le feu de l’action cette passion peut sortir, et c’est le cas pour tous les pilotes.

« Mon cœur et mon esprit sont sur la piste. C’est le feu en moi qui m’a mené jusqu’ici, mais mon angoisse est vite oubliée.