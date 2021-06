Gerhard Berger prédit plus d’erreurs de Lewis Hamilton

in

L’ancien pilote de Formule 1 devenu patron du DTM, Gerhard Berger, pense que Lewis Hamilton fera plus d’erreurs sous pression lors de la campagne 2021.

Il semble que Hamilton va avoir un vrai combat s’il veut rester seul au sommet de la montagne de Formule 1 avec huit titres de champion du monde sans précédent à la fin de la saison.

Ni lui ni le leader Max Verstappen n’ont été parfaits sur la piste après six manches de la saison jusqu’à présent, les erreurs les plus notables de Hamilton étant survenues à Imola, puis la dernière fois à Bakou, où il a accidentellement actionné l’interrupteur magique de frein après le redémarrage de la course pour un tiret de deux tours.

Et Berger soupçonne qu’il y aura plus de ces erreurs à venir si Verstappen et Red Bull sont capables de maintenir la pression.

Il n’y a rien que nous puissions faire au sujet du passé à part apprendre. Nous nous levons chaque jour vers une nouvelle opportunité et une chance d’être meilleur que la veille. Pour ma part, je suis motivé, plus concentré que jamais et j’ai hâte ! Nous gagnons et nous perdons ensemble, nous pouvons faire tout ce que nous voulons ! pic.twitter.com/kr3N0NHf9Y – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 7 juin 2021

“Vous pouvez voir assez clairement maintenant que les deux sont sur un pied d’égalité”, aurait déclaré Berger à ServusTV par Speedweek, fournissant son évaluation sur l’image globale du titre.

« Max est même légèrement en avance. Mais beaucoup de choses peuvent encore se passer cette saison, c’est encore long.

« C’est formidable la façon dont la Formule 1 se présente cette année. Enfin, après tant d’années, nous voyons à nouveau des batailles à deux ou à trois.

« Ensuite, en qualifications, Ferrari peut revenir par derrière et se placer en pole.

« Avec Max et Lewis, nous avons deux pilotes exceptionnels et ils ont désormais un package technique qui ne se donne rien.

“Max n’a pas d’armes contondantes, il a une voiture super rapide. Il a également un moteur qui n’est pas si éloigné du moteur Mercedes entre-temps.

“Max joue toutes les touches du piano et Lewis fera plus d’erreurs sous pression que par le passé.”

Berger a également réservé des éloges à Red Bull et à ses progrès au cours de la saison morte et à la façon dont cela a aidé son Autriche natale dans son ensemble à devenir une force compétitive dans le sport automobile.

“L’équipe Red Bull s’épanouit”, a ajouté Berger.

« Ils cherchaient depuis deux ou trois ans plus de puissance moteur et Honda a fait un excellent travail pendant l’hiver et a fait ses devoirs. Il y a une grande chance de redevenir champion du monde.

« Que nous soyons devenus une nation si forte dans le sport automobile avec Red Bull, avec notre propre équipe de Formule 1 se battant pour le championnat du monde, avec une deuxième équipe, est fantastique. Ajoutez à cela une piste de course où tout se passe – un doublé en Formule 1, mais aussi en MotoGP et en DTM – c’est une bénédiction pour nous, fans de sport automobile.

« On me demande toujours comment le petit pays d’Autriche est impliqué partout et joue un rôle.

