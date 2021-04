Gerhard Berger qualifie de “ taureaux ** t ” sur les règles étendues de la F1

La course sous la pluie fait partie de la Formule 1 avec Gerhard Berger critiquant le sport pour être «beaucoup trop prudent» avec son utilisation de la voiture de sécurité.

La deuxième manche du championnat de cette année, le Grand Prix d’Émilie-Romagne, a débuté sur une piste mouillée alors que la pluie tombait à Imola.

Immédiatement, les experts se sont inquiétés du fait qu’il pourrait s’agir d’un départ de Safety Car, cependant, à la fin, Race Control a déclaré un départ arrêté.

Ils ont cependant fait un départ lancé après l’arrêt du drapeau rouge pour l’accident de George Russell et Valtteri Bottas.

Expliquant sa décision, le directeur de course de la FIA Michael Masi a déclaré: «Après avoir examiné la situation, et en particulier avec le côté gauche de la piste à l’approche du virage deux, le côté extrême gauche étant assez humide, nous avons décidé que nous allions optez pour un départ lancé.

Sebastian Vettel et son équipe Aston Martin n’étaient pas satisfaits de la décision, Berger non plus.

Selon l’ancien pilote, la Formule 1 est devenue «beaucoup trop prudente» lorsqu’il s’agit de courir sur une piste mouillée.

“Je pense que cela fait partie de notre sport”, a déclaré l’Autrichien au podcast F1 Nation. «Et c’est à vous d’aller un peu plus lentement ou un peu plus vite.

«Mais si nous voulons montrer à des millions de fans notre capacité à conduire une voiture dans des situations difficiles, je pense que c’est une des choses.

«Maintenant, je vois la voiture de sécurité, vous ne savez pas déjà [if it is] encore assez humide pour les pneus pluie ou faut-il passer aux slicks? Et la voiture de sécurité est toujours sortie.

«L’histoire de la Formule 1 est de courir sur le mouillé, la Formule 1 est sur le mouillé.

“Bien sûr, il y a un moment où l’aquaplaning va trop loin, mais je pense que ces jours-ci, ils sont beaucoup trop prudents sur celui-ci.”

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

L’ancien pilote a également partagé ses réflexions sur les limites de la piste, qui se révèlent malheureusement déjà être l’un des sujets brûlants du championnat de cette année.

Max Verstappen a perdu une victoire potentielle au GP de Bahreïn pour avoir dépassé Lewis Hamilton hors de la piste, même si Hamilton avait passé la majeure partie de la moitié de la course à courir au même virage.

Trois semaines plus tard, Lando Norris a été rétrogradé de la troisième à la septième place sur la grille d’Imola après avoir perdu son temps au tour pour avoir couru large lors de son dernier tour volant.

«Si vous ne faites pas attention et que vous allez trop loin [in the rules], les fans n’aimeront plus le voir », a ajouté Berger.

«Quand tu parles maintenant [of] toutes ces amendes parce que [of] quitter la piste et toutes ces conneries, je ne peux pas le supporter.

«Je veux dire, quittez la piste si l’extérieur est plus rapide et que la voiture est plus rapide sur cette surface. De nos jours, vous l’avez fait. Ce n’est généralement pas plus rapide, vous détruisez quelque chose.

«Mais maintenant, quand vous franchissez des bordures et que votre voiture en était à 10 centimètres, je ne supporte pas ce genre de réglementation.

«J’ai regardé le MotoGP, les limites, les risques qu’ils courent encore. Et je pense que les fans ont besoin de voir cela parce que sinon, ils perdront tout intérêt pour notre sport.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.