Gerhard Berger : Red Bull est “moins sensible” que Mercedes

L’ancien pilote de Formule 1 Gerhard Berger pense que Red Bull est meilleur que Mercedes pour gérer la “guerre psychologique”.

Avec le combat pour le titre de 2021 tirant sur tous les cylindres, l’attention n’est pas uniquement sur Lewis Hamilton et Max Verstappen se battant pour la couronne des pilotes – Mercedes et Red Bull eux-mêmes ont également fait la une des journaux.

À plusieurs reprises, les patrons des deux équipes se sont affrontés alors que Mercedes et Red Bull s’affrontent pour le championnat des constructeurs.

Silverstone a été le plus grand point d’éclair, une course où la relation entre le directeur de Mercedes Toto Wolff et Christian Horner de Red Bull a implosé, alimentée par la controverse de la collision au premier tour entre Hamilton et Verstappen.

Autour de cette pièce maîtresse, cependant, il y a eu de petits coups de chaque côté tout au long de la campagne, et à l’heure actuelle, Berger pense que Red Bull a géré la situation plus efficacement que Mercedes.

“Je pense que Red Bull est moins sensible que Mercedes dans cette guerre psychologique”, a-t-il déclaré à Speedweek.com.

Quant à la bataille entre Verstappen et Hamilton, beaucoup s’attendaient à voir les relations entre les deux complètement rompre après Silverstone.

Verstappen a été éliminé dans le premier tour après être entré en collision avec Hamilton à Copse, mais ce sont les célébrations de la victoire après la course de Hamilton et Mercedes qui ont piqué Verstappen alors qu’il regardait de l’hôpital.

Mais au tour suivant en Hongrie, il semblait que la tension s’était apaisée, bien que Berger voit le potentiel d’une rivalité entre Ayrton Senna et Alain Prost.

Berger a souligné que dans les années 1980 et au début des années 1990, lorsque ces deux titans s’affrontaient, un accident similaire à celui observé à Silverstone aurait pu être fatal.

« C’est déjà ça. Cela se passe au même niveau », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé si la rivalité entre Hamilton et Verstappen ressemblait vraiment à Senna et Prost.

« Des actions comme à Silverstone, où les zones de ruissellement étaient très modérées, auraient pu être fatales très rapidement.

« La lutte pour le titre entre les pilotes, mais aussi entre les équipes, est ouverte. Et il continue de s’aiguiser, sur et en dehors de la piste. Les pilotes et les équipes ne se donnent absolument rien.

Dans l’espace des GP de Grande-Bretagne et de Hongrie, Verstappen est passé du confortable leader du Championnat à P2, derrière Hamilton de huit points.

Cependant, Berger soutient que ce type de changement d’élan est quelque chose qu’un conducteur doit simplement gérer.

« Extrapoler des points n’aide pas. Dans le sport, soit vous courez, soit vous n’en avez pas. Vous devez être capable de gérer cela », a-t-il confirmé.